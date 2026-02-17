Orhangazi Kültür Merkezi'nde saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Ömer Bulut, törende yaptığı konuşmada, ev sahibi olmanın evrensel ve anayasal hak olduğunu söyledi.

Bulut, Türkiye'de birçok projede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vizyon ortaya koyduğunu belirterek, "Daha İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminden itibaren sosyal konut konusuna çok önem veren, nasıl şehirler kurmamız gerektiğini bizimle projeyi bizzat çalışan bir cumhurbaşkanımız var. Dolayısıyla 500 bin konut projesinin de mimarı olan Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı arz ediyorum." diye konuştu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a da teşekkür eden Bulut, kentteki altyapı projelerine katkı sağladıklarını ve kentin direncini artırmak açısından kentsel dönüşüme önem verdiklerini anlattı.

Bulut, bugün 6 bin 633 konutun kurasını çektiklerini dile getirerek, "Aslında bunun anlamı şu, bugün itibarıyla konut sahibi olabilecek 6 bin 633 kişiyi belirliyoruz ama hedefimiz Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu tek bir vatandaş kalmayana dek bu projeler yürütülecek. 2019'dan itibaren başlayarak yine Sakarya'mızın da içinde olduğu 50-100-250 bin konut projelerini hayata geçirdik. Şimdi de katlanarak, 500 bin konutu hayata geçirmiş oluyoruz." ifadesini kullandı.

Sakarya Vali Vekili Selda Dural da ise barınmanın insanoğlunun en temel ihtiyaçlarından ve ev sahibi olmanın hayatın en önemli dönüm noktalarından biri olarak görüldüğünü söyledi.

Evin yuva, aile, huzur, güven ve aidiyet olduğunu belirten Dural, "Burada ismi okunacak her hak sahibimiz için bu kura aynı zamanda geleceğe duyulan güvenin de dayanağı olacaktır. Sakarya'da yapılacak 6 bin 633 konut, şehrimizin konut ihtiyacının çözümüne de büyük oranda katkı sağlayacaktır." dedi.

AK Parti Sakarya Milletvekili Ertuğrul Kocacık da 3 yıl gibi kısa süre içerisinde 455 bin konut ve iş yerini depremzede vatandaşlara teslim etmenin haklı gururunu yaşadıklarını dile getirdi.

Bunun, dünyadaki hiçbir devletin ve hükümetin altından kalkamayacağı yük olduğuna işaret eden Kocacık, "Çok şükür Cumhurbaşkanımızın destekleri ve Sayın Bakanımızın vizyonuyla bunu gerçekleştirdik ve şimdi sosyal konut hamlesiyle ülke genelinde 500 bin sosyal konutumuzu siz kıymetli aziz milletimizin hizmetine sunacağız inşallah. Hak sahibi olan vatandaşlarımızı şimdiden tebrik ediyorum, inşallah en kısa sürede tamamlayıp sizlere teslim edeceğiz." diye konuştu.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar da hedeflerinin, vatandaşların sıcak yuvaya kavuşması, güvenli ve sağlıklı sosyal konutlarda oturması olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'deki değişim, dönüşüm ve gelişimin tüm illerde görülmeye ve yaşanmaya başlandığını aktaran Alemdar, insan merkezli hizmet odaklı çalışmalarını sürdürmeye devam ettiklerini kaydetti.

Alemdar, deprem kuşağında bulunan kenti depreme hazırlıklı hale getirebilmek, güvenli ve dirençli binalar oluşturabilmek için kentsel dönüşüm projesini Tığcılar Mahallesi'nden başlattıklarını anımsatarak, bütün aşamaları geçtiklerini, yüzde 80'ine yakın desteğiyle bütün anlaşmaları sağladıklarını ve Ramazan Bayramı'ndan sonra tebligatlara başlayacaklarını bildirdi.

TOKİ Başkan Yardımcısı Ömer Caniklioğlu da TOKİ olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ortaya koyduğu "Herkes için konut, herkes için güvenli yaşam" anlayışıyla Türkiye genelinde 1 milyon 757 binin üzerinde konut, 66 bin 840 sosyal donatı ürettiklerini kaydetti.

Bu konutları sadece barınma alanı olarak değil okul, cami, yeşil alanlar ve sosyal donatılarıyla planlı ve yaşanabilir şehirler anlayışıyla hayata geçirdiklerini belirten Caniklioğlu, "500 bin sosyal konut kampanyası, Cumhuriyet tarihinin en büyük, en kapsamlı sosyal konut hamlesidir. Kampanyaya 8 milyon 841 binin üzerinde başvuru yapılmış, 5 milyon 239 bin başvuru geçerli kabul edildi. Bu rakamlar milletimizin devletine ve TOKİ'ye duyduğu güvenin en açık göstergesidir." değerlendirmesinde bulundu.

Caniklioğlu, Sakarya'da ise 51 bin 172 geçerli başvuru alındığını, kampanyanın her kesimi kapsayıcı ve adil sosyal konut hamlesi olduğunu sözlerine ekledi.

İl Müftüsü Mehmet Aşık'ın duasının ardından başlanan kura çekimiyle 6 bin 633 hak sahibi belirlendi.

Programa, AK Parti Sakarya Milletvekili Murat Kaya, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, MHP İl Başkanı Oğuz Alkaş, ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.