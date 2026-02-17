Ankara'da medikal, kimya ve polimer sektörlerinde faaliyet gösteren iş insanı İsmail Hakkı Pamukoğlu’nun hesabına, kaynağı belirsiz şekilde gelen 426 bin lira, örnek bir dürüstlük hikâyesinden güvenlik krizine dönüştü. Günlerce paranın gerçek sahibini arayan Pamukoğlu, parayı iade etmesine rağmen gelen tehdit ve taciz mesajları nedeniyle adliyeye başvurdu.

BANKA VE GÖNDERİCİ BULUNAMADI

Olay, Pamukoğlu’nun hesabına İstanbul’daki bir kuyumcudan yapıldığı görülen 426 bin liralık transferle başladı. Durumu fark eder etmez harekete geçen iş insanı, internet üzerinden ulaştığı kuyumcudan "Böyle bir para göndermedik" yanıtını aldı. Bankasından da beklediği yardımı alamayan Pamukoğlu, konunun medyaya yansımasıyla paranın gerçek sahibine ulaşmayı başardı.

"PARA BENİM" DİYENLER VE ÖLÜM TEHDİTLERİ

Parayı eksiksiz şekilde sahibine ulaştıran Pamukoğlu, bu süreçten sonra yaşadıklarını "yıpratıcı" olarak tanımladı. Haberlerin yayılmasının ardından yüzlerce asılsız taleple karşılaştığını belirten Pamukoğlu, süreci şu sözlerle aktardı:

"Paranın sahibi olmadığı halde arayıp mobbing uygulayan, ailemi tehdit eden, ‘Para aslında benimdi, geri bana gönder’ diyen bir sürü insanla muhatap olduk. Yaklaşık 500 mail, bir o kadar SMS ve WhatsApp mesajı aldım. İş yapamaz hale geldik."

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

Parayı iade ettiğini açıklamasına rağmen tacizlerin devam ettiğini belirten iş insanı, özellikle hafta sonu ailesine ve yakınlarına yönelik gelen "Saat 12'ye kadar parayı göndermezseniz başınıza ciddi işler açacağız" şeklindeki tehdit mesajları üzerine suç duyurusunda bulundu. Artık rahatsız edilmek istemediğini vurgulayan Pamukoğlu, vatandaşlık görevini yerine getirmesine rağmen mağdur edildiğini ifade etti.

