Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından hayata geçirilen Yüzyılın Konut Projesi kapsamında yürütülen kura çekimlerinde 6 hafta geride kaldı. 29 Aralık'ta başlayan kura süreci, son olarak Kırıkkale'de 1.736, Yalova'da ise 1.805 konutun kura çekimiyle devam etti.

Bu çerçevede 29 Aralık–8 Şubat tarihleri arasında Adıyaman, Şırnak, Hakkari, Siirt, Van, Mardin, Ağrı, Batman, Iğdır, Bitlis, Kars, Muş, Ardahan, Antalya, Bingöl, Tunceli, Gümüşhane, Bayburt, Artvin, Rize, Erzurum, Malatya, Erzincan, Şanlıurfa, Trabzon, Tokat, Amasya, Manisa, Sivas, Kastamonu, Aydın, Giresun, Kilis, Sinop, Niğde, Ordu, Aksaray, Karabük, Samsun, Nevşehir, Bartın, Elazığ, Kayseri, Zonguldak, Kırşehir, Düzce, Kahramanmaraş, Afyonkarahisar, Yalova ve Kırıkkale olmak üzere 50 ilde kura çekimleri tamamlandı. Böylece toplam 177 bin 126 sosyal konutun hak sahipleri noter huzurunda belirlendi.

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından 2–8 Şubat haftasına ilişkin kura takvimini paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

"Nasıl ki 455 bin konutu tamamladık, teslim ettik şimdi de 500 bin yuvayla vatandaşımızı ev sahibi yapıyoruz. Yüzyılın Konut Projesi'nde takvim tıkır tıkır işliyor. 50 ilimizde kuralar tamam. Şu ana kadar 177 bin konutun hak sahibini belirledik. Bu hafta 7 şehrimizde daha kura heyecanını paylaşacağız. Kura çekilişleri biter bitmez de temelleri atacak, 2027 Mart ayından itibaren konutlarımızı teslim etmeye başlayacağız."

Nasıl ki 455 bin konutu tamamladık, teslim ettik; şimdi de 500 bin yuvayla vatandaşımızı ev sahibi yapıyoruz!



Yüzyılın Konut Projesi’nde takvim tıkır tıkır işliyor!



50 ilimizde kuralar tamam. Şu ana kadar 177 bin konutun hak sahibini belirledik.



Bu hafta 7 şehrimizde daha… pic.twitter.com/S7pPCjHlNa — Murat KURUM (@murat_kurum) February 8, 2026

25 BİN 985 KONUTUN DAHA KURASI ÇEKİLECEK

Yeni haftanın takvimine göre; Yarın (9 Şubat 2026) Yozgat'ta 2 bin 858, Kütahya'da 3 bin 592, 10 Şubat Salı Bilecik'te 1.419, 11 Şubat Çarşamba Çankırı'da 1.753, 12 Şubat Perşembe Bolu'da 1.950, 13 Şubat Cuma ise Tekirdağ'da 6 bin 865 ve Balıkesir'de 7 bin 548 konutun daha kura çekimi yapılacak. Böylece 25 bin 985 konutun daha hak sahipleri belirlenecek.