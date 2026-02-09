Türkiye genelinde konut ve işyeri ihtiyacına yönelik dev bir adım daha atılıyor. Adana'dan İstanbul'a, Hatay'dan Zonguldak'a kadar 12 farklı ilde hayata geçirilen projeler için kura ve satış tarihleri belli oldu. 17-18 Şubat 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan organizasyonda, yüzlerce aile yeni evine kavuşurken, girişimciler için de yeni iş kapıları aralanacak.

İşte İl İl Proje Detayları: Nerede, Ne Yapılıyor?

Şubat ayı ortasında gerçekleştirilecek olan çekilişlerde, Türkiye'nin dört bir yanındaki projeler görücüye çıkıyor:

Adana & Mersin: Adana Çukurova’da 333 konutluk kentsel dönüşüm projesi ve Mersin Akdeniz’de 415 konut ile 50 dükkanlık dev proje dikkat çekiyor.

İstanbul & Hatay: İstanbul Ataşehir’de 152 konut, deprem bölgesindeki Hatay Payas’ta ise 542 konut ve 32 dükkan hak sahiplerini bekliyor.

Anadolu’da İşyeri ve Konut Atılımı: Konya Meram (280 işyeri) ve Aksaray Merkez (200 işyeri) ticaretin kalbi olurken; Afyonkarahisar (578 konut), Balıkesir (506 konut) ve Kütahya Tavşanlı (448 konut) en yüksek kontenjana sahip iller arasında yer alıyor.

Diğer Projeler: Karabük, Zonguldak ve Kütahya İnköy bölgelerinde de konut, dükkan ve sanayi sitesi inşaatları tamamlanma aşamasına geldi.

Başvuru Yapacaklar Dikkat: "Mavi Kalem" Kuralı Hayati Önemde!

İnternet üzerinden yapılacak başvurularda en küçük bir hata, hak kaybına neden olabilir. İlan edilen şartnameye göre adayların uyması gereken katı kurallar bulunuyor:

El Yazısı Şartı: Tüm belgeler mavi tükenmez kalemle ve el yazısıyla eksiksiz doldurulmalı, her sayfaya "Okudum, anladım" ibaresi eklenmelidir.

Dijital Kayıt: Belgeler taratılarak tek bir dosya (maksimum 10MB) halinde sisteme yüklenmelidir.

Teminat Yatırımı: Teminat ödemeleri yalnızca Ziraat Bankası veya Halk Bankası üzerinden, ilgili proje kodu belirtilerek yapılmalıdır.

Sıkça Sorulan Sorular

Başvurular nereden yapılıyor?

Başvurular ilan edilen internet platformları üzerinden dijital ortamda gerçekleştirilmektedir; ancak belgelerin fiziki olarak hazırlanıp taratılması şarttır.

Hangi bankalara ödeme yapılabilir?

Ödemeler sadece Ziraat Bankası ve Halk Bankası şubelerinden veya mobil uygulamalarından yapılabilir.

Belgelerde şirket kaşesi gerekli mi?

Eğer başvuru bir şirket adına yapılıyorsa, her sayfada şirket kaşesi ve yetkili imzası bulunması zorunludur.