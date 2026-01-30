Borsa İstanbul'da CUSAN koduyla işlem gören Çuhadaroğlu Metal Sanayi ve Pazarlama A.Ş. payları, 30 Ocak 2026 tarihi itibarıyla geçici olarak işleme kapatıldı. Yatırımcıların merakla beklediği "CUSAN neden durduruldu?" sorusunun yanıtı KAP üzerinden yapılan açıklama ile netleşti.

İşlem Sırasının Kapatılma Nedeni

Borsa İstanbul tarafından yapılan açıklamaya göre, CUSAN paylarında meydana gelen olağan dışı fiyat ve miktar hareketlerine (ODFM) ilişkin olarak şirketten özel bir durum açıklaması talep edildi.

Ancak ilgili açıklamanın şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) zamanında gönderilmemiş olması sebebiyle, borsa yönetimi işlem sırasını geçici olarak durdurma kararı aldı.

Özetle Durum:

Şirket Ünvanı: Çuhadaroğlu Metal Sanayi ve Pazarlama A.Ş.

Kapatma Tarihi: 30/01/2026

Sebep: Olağan dışı fiyat/miktar hareketlerine dair beklenen açıklamanın süresi içinde yapılmaması.

Durum: Geçici durdurma (Suspension).

Ne Zaman Açılacak?

Hisse sırasının tekrar işleme açılması için şirketin beklenen özel durum açıklamasını KAP üzerinden yayınlaması gerekiyor. Açıklama sisteme düştükten sonra Borsa İstanbul tarafından yapılacak yeni bir duyuru ile işlem sırası yeniden aktif hale getirilecektir.