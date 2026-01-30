BofA’nın gün içi işlemleri incelendiğinde, bankacılık hisselerinde güçlü alımlar, buna karşılık sanayi ve enerji hisselerinde belirgin satışlar öne çıktı.

Bankacılık hisselerinde güçlü alım

BofA’nın alım tarafında özellikle bankacılık hisselerine yoğunlaştığı görüldü. Günün açık ara en yüksek net alımı Akbank T.A.Ş. (AKBNK) hissesinde gerçekleşti. Akbank’ta yapılan net alım tutarı 1,08 milyar TL seviyesine ulaştı.

Akbank’ı Türkiye İş Bankası A.Ş. (ISCTR) izledi. İş Bankası hisselerinde BofA’nın net alımı 249 milyon TL olarak kaydedildi. Bankacılık dışındaki alımlar ise sağlık ve perakende sektörlerinde yoğunlaştı. MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş. (MPARK) ve Migros Ticaret A.Ş. (MGROS) hisseleri günün öne çıkan diğer alım yapılan hisseleri oldu.

Alım tarafında ayrıca TAV Havalimanları Holding A.Ş. (TAVHL) hissesi de BofA portföyüne eklenen hisseler arasında yer aldı.

Sanayi ve enerji hisselerinde satış dikkat çekti

Satış tarafında ise tablo tersine döndü. BofA’nın gün içindeki en yüksek net satışı Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ASELS) hissesinde gerçekleşti. Aselsan’daki net satış 1,11 milyar TL ile günün en dikkat çekici işlemi oldu.

BofA’nın satış yaptığı diğer hisseler arasında Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. (SISE) öne çıktı. Şişecam hisselerinde net satış tutarı 816 milyon TL seviyesine ulaştı. Enerji ve emtia tarafında ise CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş. (CWENE), Türk Altın İşletmeleri A.Ş. (TRALT) ve Tüpraş-Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (TUPRS) hisselerinde satışların yoğunlaştığı görüldü.

Genel görünüm

BofA’nın gün içi işlemleri, bankacılık hisselerine yönelik pozitif ayrışma, sanayi ve enerji tarafında ise kâr realizasyonu eğilimine işaret ediyor. Verilerin seans sonuna kadar değişebileceği ve gün içi pozisyonları yansıttığı unutulmamalı.

Not: Haber içeriğindeki veriler 30 Ocak 2026 tarihinde saat 14.45 itibarıyla gerçekleşen işlemlere dayanmaktadır. Yatırım tavsiyesi değildir.