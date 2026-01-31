Borsa İstanbul (BIST), 2026 yılına hızlı bir giriş yaparken, Ocak ayının son işlem haftasında bazı hisse senetleri yatırımcısına "ihya" dedirtti. Özellikle yan tahtalarda yaşanan yoğun alımlar, haftalık bazda %30 barajının kolayca aşılmasını sağladı.

Zirvede Tek Başına: UCAYM %60’ı Gördü

Haftanın açık ara şampiyonu Ucay Mühendislik (UCAYM) oldu. Haftalık bazda %60,70 gibi devasa bir getiri sunan hisse, haftanın son işlem gününde de tavan kapatarak (35,00 TL) rüştünü ispatladı. 1 milyar TL’nin üzerindeki işlem hacmiyle yatırımcıların odağında yer alan şirket, haftanın en çok konuşulan ismi oldu.

Holding ve Sanayi Hisselerinde Sert Yükseliş

Listenin devamında yer alan Kiler Holding (KLRHO), haftayı %33,79 primle kapatarak holding endeksinden pozitif ayrıştı. Sanayi tarafında ise Çemaş Döküm (CEMAS), %32,27’lik haftalık yükselişiyle yatırımcısını sevindiren bir diğer isim oldu.

Dikkat Çeken Detay: Kazandırdı Ama Taban Yedi!

Haftalık tabloda %30 barajını geçen Türk Prysmian Kablo (PRKAB) ve Sarkuysan (SARKY) ise yatırımcısına hem heyecan hem korku yaşattı. Her iki hisse de haftalık bazda %31,63 kazandırmış görünse de, haftanın son gününü -10,00 (taban) seviyesinde kapatarak kâr satışlarının başladığının sinyalini verdi.

Uzmanlar, haftalık bazda bu denli yüksek prim yapan hisselerde "düzeltme" hareketlerine karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtiyor. Özellikle haftayı taban seviyesinde kapatan hisselerde önümüzdeki haftanın ilk işlem günleri kritik önem taşıyacak.

100 Bin TL Yatırana Ne Kazandırdı?

Peki, haftanın başında bu hisselere 100 bin TL yatıran bir yatırımcının parası ne kadar oldu? İşte o çarpıcı tablo:

UCAYM: Pazartesi günü 100 bin TL yatıranın parası 160.700 TL oldu. (60 bin 700 TL net kâr)

KLRHO: Pazartesi günü 100 bin TL yatıranın parası 133.790 TL oldu. (33 bin 790 TL net kâr)

CEMAS: Pazartesi günü 100 bin TL yatıranın parası 132.270 TL oldu. (32 bin 270 TL net kâr)

PRKAB / SARKY: Pazartesi günü 100 bin TL yatıranın parası 131.630 TL oldu. (31 bin 630 TL net kâr)

Bu haberde yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir.