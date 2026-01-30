Küresel finans devlerinden JPMorgan, Türkiye ekonomisindeki dengelenme süreci ve dezenflasyon hedefleri doğrultusunda Borsa İstanbul (BIST) için beklenen strateji raporunu yayımladı. Banka, 2026 yılına dair projeksiyonlarında özellikle bazı sektörlerin piyasadan pozitif ayrışarak yatırımcısına "hızlı getiri" sunabileceğine dikkat çekti.

İşte dev bankanın radarındaki o sektörler ve öne çıkan analizler:

PERAKENDE VE TÜKETİCİ ÜRÜNLERİ: "FAVORİ SEKTÖR"

JPMorgan analistleri, enflasyonun baz etkisiyle gerilemeye başlaması ve hanehalkı alım gücündeki kademeli iyileşme nedeniyle perakende sektörünü listenin ilk sırasına koydu. Özellikle güçlü nakit akışına sahip olan gıda perakendecilerinin, operasyonel verimlilikleri sayesinde hızlı bir yükseliş ivmesi yakalayacağı öngörülüyor.

Öne Çıkanlar: BİM, Migros.



EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Hisse Fiyat Hacim Fark Saat THYAO 304 25.308.545.586,00 % 0.58 18:10 ASELS 303.25 16.246.259.118,25 % -4.94 18:10 ISCTR 16.66 14.300.336.175,44 % 2.46 18:10 AKBNK 92.95 13.940.924.683,75 % 4.44 18:10 YKBNK 41.08 11.118.765.709,98 % 1.68 18:10 Tüm Hisseler

İÇECEK SEKTÖRÜ: "HACİM ARTIŞI KAPIDA"

Raporda, Türk içecek şirketlerinin hem yerel hem de uluslararası pazarlardaki pazar payı artışına vurgu yapıldı. Maliyet baskılarının azalmasıyla birlikte marjların genişleyeceği ve bu durumun hisse performanslarına hızla yansıyacağı belirtildi.

Öne Çıkanlar: Coca-Cola İçecek (CCOLA), Anadolu Efes.



HAVACILIK: "KÜRESEL TALEP DESTEĞİ"

Türkiye'nin turizmdeki stratejik konumu ve havacılık şirketlerinin filo genişletme hamleleri, JPMorgan'ın "Ağırlığı Artır" önerisini destekliyor. Banka, ulaştırma sektörünün 2026'da endeksi yukarı taşıyan ana motorlardan biri olacağını tahmin ediyor.

Öne Çıkanlar: Türk Hava Yolları, Pegasus.

JPMorgan raporunda, Borsa İstanbul'un gelişmekte olan ülkeler (EM) endeksine kıyasla halen ciddi bir iskonto ile işlem gördüğü ifade edildi. Yabancı fon girişlerinin artmasıyla birlikte, özellikle yukarıda belirtilen döviz kazandırıcı ve nakit zengini sektörlerdeki iskontonun hızla kapanması bekleniyor.