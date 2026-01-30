Tarım ve Orman Bakanlığı, gıdada hile yapan firmalara yönelik denetimlerini sürdürürken, uygunsuzluk tespit edilen ürün ve markaları kamuoyuyla paylaşmaya devam ediyor. Türkiye genelinde yürütülen denetimlerde vatandaş sağlığını riske atan firmalar tek tek açıklanıyor.

Bakanlık, guvenilirgida.tarimorman.gov.tr adresi üzerinden "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" ile "Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar" başlıkları altında iki ayrı liste yayımlıyor. Bu listelerde uygunsuzluk tespit edilen ürünler ve firmalar düzenli olarak güncelleniyor.

DÖNER VE SUCUKTA TEK TIRNAKLI ETİ TESPİT EDİLDİ!

Son güncellenen listede sucuk, döner, baharat, zeytinyağı, lahmacun, pide, köfte, Adana kebap, hamburger, güveç, bal, peynir, kaşar ve yoğurt gibi birçok üründe uygunsuzluk tespit edildiği bildirildi.

Listenin en dikkat çeken kısmında ise yine at ve eşek eti kullanımı yer aldı. Ankara ve Sakarya merkezli iki markanın dana döner ve dana sucuk ürünlerinde “tek tırnaklı” hayvan eti tespit edildiği açıklandı.

İŞTE O SKANDAL LİSTE!