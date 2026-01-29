Sermaye Piyasası Kurulu’nun yayımladığı resmî bültende yer alan bilgilere göre, Marbaş Menkul Değerler AŞ nezdinde gerçekleştirilen denetim ve incelemelerde, mevzuata aykırı çeşitli uygulamaların bulunduğu belirlendi. Tespit edilen aykırılıklar nedeniyle şirkete birden fazla kalemde idari para cezası uygulanmasına hükmedildi.

Lisanssız Faaliyetler ve Müşteri Süreçleri Tespit Edildi

SPK kararında, sermaye piyasası faaliyetleri için gerekli lisansa sahip olmayan personelin müşteri portföylerinin yönetiminde görev aldığı ve müşteri temsilciliği faaliyetlerini yürüttüğü ifade edildi. Bunun yanı sıra, müşterilerin kimlik tespit süreçlerinin mevzuata uygun şekilde gerçekleştirilmediği ve sözleşme yapılmadan yatırım hizmeti sunulduğu yönünde bulgulara ulaşıldığı belirtildi.

Söz konusu uygulamaların, Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ ile Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunanlar İçin Lisanslama ve Sicil Tutmaya İlişkin Esaslar başta olmak üzere ilgili düzenlemelere aykırılık teşkil ettiği kaydedildi.

Bilgi Sistemleri ve İç Kontrol Alanında Eksiklikler

Kurul bülteninde ayrıca, şirketin bilgi sistemleri yönetimi, veri gizliliğinin sağlanması ve personel yetkilendirmeleri konusunda mevzuata aykırı uygulamaların tespit edildiği yer aldı. İncelemelerde, iç kontrol ve iç denetim sisteminin etkin ve yeterli şekilde işletilmediği yönünde değerlendirmelere de yer verildi.

Yaklaşık 44 Milyon TL Ceza

SPK kararı kapsamında, tespit edilen her bir aykırılık için ayrı ayrı olmak üzere Marbaş Menkul Değerler AŞ’ye toplamda yaklaşık 44 milyon TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verildi.

Kurul, sermaye piyasalarında güven, şeffaflık ve istikrarın korunması amacıyla denetim ve gözetim faaliyetlerinin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.

Not: Haberde yer alan bilgiler, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan resmî bültenlerdeki kararlara dayanmaktadır. Yatırım tavsiyesi değildir.