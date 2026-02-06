Borsa İstanbul BIST 100 endeksi, haftanın son işlem gününde 13.500 puan seviyelerinde baskı altında kalmaya devam ediyor. Küresel piyasalardaki teknoloji satışlarının yurt içine yansıması ve yabancı yatırımcıların kâr realizasyonu, piyasada volatiliteyi artırdı. Bank of America (BofA), gün ortası itibarıyla piyasadaki en net satıcı konumunda yer alırken, işlem hacminin büyük bir kısmını havacılık ve bankacılık hisseleri oluşturdu.

BofA’nın Satış Listesi: Havayolları İlk Sırada

Görsel verilerine göre, BofA’nın en yüklü çıkış yaptığı sektörlerin başında havacılık geliyor.

THYAO: 500,9 milyon TL net satışla listenin zirvesinde yer aldı.

PGSUS: 354,4 milyon TL satışla ikinci sırada takip etti.

Bankacılık: AKBNK (240,4 Milyon TL), GARAN (205,6 Milyon TL) ve YKBNK (183,0 Milyon TL) hisselerinde de yoğun satış baskısı gözlemlendi.

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Hisse Fiyat Hacim Fark Saat THYAO 322.5 21.465.847.549,50 % 1.74 18:10 ASELS 288 12.084.113.429,00 % 1.05 18:10 ISCTR 16.49 8.326.268.941,10 % -0.54 18:10 AKBNK 83.85 8.204.233.741,45 % -0.65 18:10 YKBNK 38.26 7.137.092.375,98 % 0 18:10 Tüm Hisseler

Alım Tarafında Sığınak: Perakende ve Savunma

Piyasadaki genel satış dalgasına rağmen BofA’nın defansif kalarak alım yaptığı hisseler dikkat çekti:

BIMAS: 131,1 milyon TL ile en çok alım yapılan hisse oldu.

ASELS: 98,0 milyon TL alımla savunma sanayiine olan ilgiyi tazeledi.

Diğer Alımlar: TAVHL (91,9 Milyon TL), BRSAN (88,1 Milyon TL) ve KTLEV (75,3 Milyon TL) alım listesinde öne çıkan diğer kağıtlar oldu.

Sıkça Sorulan Sorular (SSS)

BofA neden satış yapıyor? Küresel teknoloji satışları ve BIST 100 endeksinin 14.000 puan sınırındaki dirençle karşılaşması, yabancı yatırımcıları kâr realizasyonuna yöneltti.

Bu veriler gün sonu kapanışını etkiler mi? Saat 14.45 verileri anlık piyasa dengesini yansıtmaktadır. BofA'nın ikinci yarıdaki işlem yönü kapanış puanı üzerinde belirleyici olacaktır.

YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR: Bu haber, canlı borsa verilerinden derlenmiş olup kesinlikle yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.