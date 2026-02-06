Borsa İstanbul, 6 Şubat Cuma gününe Bank of America’nın (BofA) sert satış baskısıyla başladı. Saat 14.45 itibarıyla BofA, havacılık ve bankacılık hisselerinde 1,3 milyar TL’lik net satış gerçekleştirirken; perakende ve savunma sanayii hisselerinde alıma yönelerek dengelenme arayışına girdi.
Borsa İstanbul BIST 100 endeksi, haftanın son işlem gününde 13.500 puan seviyelerinde baskı altında kalmaya devam ediyor. Küresel piyasalardaki teknoloji satışlarının yurt içine yansıması ve yabancı yatırımcıların kâr realizasyonu, piyasada volatiliteyi artırdı. Bank of America (BofA), gün ortası itibarıyla piyasadaki en net satıcı konumunda yer alırken, işlem hacminin büyük bir kısmını havacılık ve bankacılık hisseleri oluşturdu.
BofA’nın Satış Listesi: Havayolları İlk Sırada
Görsel verilerine göre, BofA’nın en yüklü çıkış yaptığı sektörlerin başında havacılık geliyor.
THYAO: 500,9 milyon TL net satışla listenin zirvesinde yer aldı.
PGSUS: 354,4 milyon TL satışla ikinci sırada takip etti.
Bankacılık: AKBNK (240,4 Milyon TL), GARAN (205,6 Milyon TL) ve YKBNK (183,0 Milyon TL) hisselerinde de yoğun satış baskısı gözlemlendi.
Alım Tarafında Sığınak: Perakende ve Savunma
Piyasadaki genel satış dalgasına rağmen BofA’nın defansif kalarak alım yaptığı hisseler dikkat çekti:
BIMAS: 131,1 milyon TL ile en çok alım yapılan hisse oldu.
ASELS: 98,0 milyon TL alımla savunma sanayiine olan ilgiyi tazeledi.
Diğer Alımlar: TAVHL (91,9 Milyon TL), BRSAN (88,1 Milyon TL) ve KTLEV (75,3 Milyon TL) alım listesinde öne çıkan diğer kağıtlar oldu.
Sıkça Sorulan Sorular (SSS)
BofA neden satış yapıyor? Küresel teknoloji satışları ve BIST 100 endeksinin 14.000 puan sınırındaki dirençle karşılaşması, yabancı yatırımcıları kâr realizasyonuna yöneltti.
Bu veriler gün sonu kapanışını etkiler mi? Saat 14.45 verileri anlık piyasa dengesini yansıtmaktadır. BofA'nın ikinci yarıdaki işlem yönü kapanış puanı üzerinde belirleyici olacaktır.
YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR: Bu haber, canlı borsa verilerinden derlenmiş olup kesinlikle yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.