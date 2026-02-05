Borsa İstanbul’da yeni bir devir başlıyor! SPK’nın son bülteniyle onaylanan Ata Turizm halka arzı, piyasaya bomba gibi düştü. Peki, yatırımcıyı neler bekliyor? Hangi fiyattan halka arz edilecek? İşte tüm detaylar...
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 5 Şubat 2026 tarihli bülteninde yatırımcıların merakla beklediği o onayı verdi. Turizmden madenciliğe, taşımacılıktan kuyumculuğa kadar dev bir sektör yelpazesinde faaliyet gösteren Ata Turizm İşletmecilik Taşımacılık Madencilik Kuyumculuk Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş. resmen halka açılıyor.
💰 Fiyatı Belli Oldu: İşte O Rakam!
Yatırımcıların en çok merak ettiği konu olan satış fiyatı netleşti. Şirketin payları, 11,20 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak. 1 TL nominal değerli her bir pay için belirlenen bu fiyat, piyasa standartlarında dikkat çekici bir giriş noktası olarak yorumlanıyor.
📊 Sermaye Devleşiyor
Ata Turizm, bu halka arzla birlikte kasasını doldurmaya kararlı. Mevcut sermayesini 562,8 milyon TL’den tam 802,8 milyon TL’ye çıkaracak olan şirket, sermaye artırımı yoluyla 240 milyon yeni pay ihraç edecek.
Halka Arzın Röntgeni:
Bedelli Sermaye Artırımı: 240.000.000 Lot
Ortak Satışı: 40.000.000 Lot (Tan Turizm A.Ş. payları)
Toplam Satış: 280.000.000 Lot
Halka Arz Fiyatı: 11,20 TL
🤝 Ortak Satışı Da Var
Halka arz sadece sermaye artırımıyla sınırlı değil. Şirketin büyük ortaklarından olan Tan Turizm Havayolu Taşımacılık Bilgisayar Elektronik Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş., sahip olduğu 40 milyon TL nominal değerli B grubu payları da halka arz kapsamında satacak.