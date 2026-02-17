Borsa İstanbul, KZBGY paylarında, gerçekleşen sermaye artırımı nedeniyle fiyat düzeltmesine gidildiğini duyurdu.

Şirketin iç kaynaklardan karşıladığı dev bedelsiz artırımı sonrası, hisseler yeni fiyatıyla tahtadaki yerini aldı.

YÜZDE 233,33’LÜK BÜYÜK ARTIŞ

Kızılbük GYO, yatırımcılarına elindeki her 1 pay için yaklaşık 2,33 adet yeni pay vererek sermayesini yüzde 233,333 oranında artırdı.

Bedelsiz sermaye artırımlarında şirketin piyasa değeri değişmezken, hisse sayısı arttığı için hisse fiyatı aynı oranda bölünerek dengeleniyor.

TEORİK FİYAT: 4,416 TL

Kamuyu Aydınlatma Platformu üzerinden yapılan açıklamaya göre, bölünme sonrası hissenin hesaplanan yeni fiyat seviyesi şu şekilde paylaşıldı:

• Hisse Kodu: KZBGY.E

• Bedelsiz Oranı: yüzde 233,33333

• Bölünme Sonrası Teorik Fiyat: 4,416 TL

Not: Açıklanan 4,416 TL’lik rakam teorik bir fiyattır ve Borsa İstanbul’daki fiyat adımlarına göre en yakın kademeye yuvarlanarak işlem görmeye başlayacak.

YATIRIMCIYI NE BEKLİYOR?

Bugün itibarıyla KZBGY yatırımcılarının portföylerindeki hisse adetleri artarken, hisse fiyatı yukarıdaki seviyeden güne başlayacak.

Bedelsiz payların hesaplara geçiş süreci ise merkezi kayıt kuruluşu düzenlemeleri çerçevesinde tamamlanacak.