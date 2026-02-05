Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), yatırımcıların merakla beklediği dev bedelsiz sermaye artırımı kararlarını onayladı. Büyük Şefler (BIGCH) ve Kızılbük GYO (KZBGY) hissedarları için lot sayılarını katlayacak süreç resmen başladı.

SPK tarafından yayımlanan 5 Şubat 2026 tarihli bültene göre, iki dev şirket iç kaynaklarını kullanarak sermaye artırımına gidiyor. Hissedarların portföylerindeki lot sayılarını ciddi oranda artıracak bu kararın detayları ise şu şekilde:

Büyük Şefler Gıda (BIGCH) %400 Bölünüyor

Büyük Şefler Gıda, 107.000.000 TL olan mevcut sermayesini iç kaynaklardan karşılanacak 428.000.000 TL artışla 535.000.000 TL’ye yükseltiyor.

Bedelsiz Oranı: %400.

Lot Değişimi: Elinde 1.000 lot BIGCH hissesi bulunan bir yatırımcının, bölünme sonrası lot sayısı 5.000’e çıkacak.

Kızılbük GYO (KZBGY) Sermayesini 4 Milyar TL'ye Çıkarıyor

Kızılbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, 1.200.000.000 TL olan sermayesini tam 4.000.000.000 TL’ye taşıma kararı aldı. Şirket, 2.800.000.000 TL değerindeki artırımı tamamen iç kaynaklardan sağlayacak.

Bedelsiz Oranı: %233,33.

Lot Değişimi: Elinde 1.000 lot KZBGY hissesi olan bir yatırımcının, bölünme işleminin ardından yaklaşık 3.333 lotu olacak.

Bedelsiz Süreci Nasıl İşleyecek?

Bedelsiz sermaye artırımlarında yatırımcıların herhangi bir ödeme yapması veya başvuru form doldurması gerekmemektedir. Süreç şu şekilde ilerleyecektir:

Şirketler, SPK onayının ardından "Hak Kullanım Tarihi"ni açıklayacaktır.

Belirlenen tarihte elinde hisse bulunan tüm yatırımcıların lot sayıları otomatik olarak güncellenecektir.

Hisse sayısı artarken, hisse fiyatı da aynı oranda bölüneceği için yatırımcıların toplam portföy değerinde bölünme anında bir değişim yaşanmayacaktır.