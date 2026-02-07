Kasım 2025’te imzalanan nihai anlaşma kapsamında; Türkiye'den Cengiz ve Kalyon, Katar'dan UCC ve ABD'den Power International şirketlerinin oluşturduğu konsorsiyum, Suriye’de toplam 5 bin megavat kurulu güce sahip tesisler inşa edecek. Proje şunları kapsıyor:

• 4 Doğalgaz Kombine Çevrim Santrali: Toplam 4 bin megavat kapasite ile Halep, Zeyzun, Deyrizor ve Mhardeh bölgelerinde kurulacak.

• 1 Güneş Enerjisi Santrali (GES): 1.000 megavat kapasite ile Suriye'nin yenilenebilir enerji dönüşümüne öncülük edecek.

"SURİYE'Yİ AYAĞA KALDIRMAK İÇİN 300 MİLYAR DOLAR GEREKİYOR"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Suriye’nin enerji kaynaklarının ülke ekonomisine kazandırılması gerektiğini vurguladı.

Bayraktar, "Suriye’nin altyapısı için yaklaşık 300 milyar dolara ihtiyaç var. Türk şirketleri, Katarlı ortaklarıyla beraber inşa edecekleri santrallerle ülke refahına önemli katkı sunacak" dedi. Bakan, ayrıca Suriye’deki maden sahalarını incelemek üzere bir ekibin bölgede olduğunu da ekledi.

KİLİS ÜZERİNDEN DOĞAL GAZ İHRACATI BAŞLADI

Suriye’nin enerji arz güvenliği için Türkiye’nin kritik rolü sadece santrallerle sınırlı değil.

2 Ağustos 2025’te Kilis üzerinden bağlanan hat ile Suriye’ye doğalgaz ihracatı resmen başladı. Azerbaycan gazı; SOCAR, Katar ve Türkiye ortaklığında Suriye’ye ulaştırılarak elektrik üretiminde kullanılmaya başlandı.

TİCARİ FAALİYET VURGUSU: "BEDELSİZ DEĞİL"

Bakan Bayraktar, Suriye’ye yapılan enerji sevkiyatının bedelsiz bir yardım değil, ticari bir faaliyet olduğunun altını çizdi.

Projenin finansman ayağında Katar’ın büyük bir rol üstlendiği belirtilirken, bu yatırımın Suriye'nin sanayisini ve günlük yaşamını normale döndürmek için "katalizör" görevi görmesi bekleniyor.