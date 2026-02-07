Sosyal medya yasası kapsamındaki yükümlülükler ve yerel pazar hedefleri doğrultusunda atılan bu adım, Reddit’in Türkiye’deki operasyonlarını doğrudan yerel bir yapı üzerinden yürüteceğini gösteriyor.

REDDİT İSTANBUL ŞİRKETİ HAKKINDA ÖNEMLİ DETAYLAR

İstanbul’un ticaret ve finans merkezlerinden biri olan Şişli ilçesini merkez olarak seçen şirketin resmi künyesinde şu bilgiler yer aldı:

Unvan: Reddit İstanbul Online Platform Hizmetleri Limited Şirketi

Sermaye: 50.000 TL

Yönetim: Şirketin müdürlük görevini bizzat kurucu ana firma olan Reddit, Inc. üstlenirken; tüzel kişi adına imza yetkisi ise Reddit’in hukuk şefi Benjamin Seong Lee'ye verildi.

FAALİYET ALANI SADECE REKLAMLA SINIRLI DEĞİL

Yeni kurulan ofis, Reddit’in Türkiye’deki reklamverenlerle daha yakın çalışmasını sağlamanın ötesinde teknik bir rol de üstlenecek. Şirketin ana faaliyet konuları arasında şunlar öne çıkıyor:

Dijital Pazarlama: İnternet ve çevrim içi reklamcılık hizmetlerinin sunulması.

Yazılım Geliştirme: Reddit’in küresel çapta kullanılan çevrim içi platformu ve mobil uygulamasının geliştirilme süreçlerine teknik destek verilmesi.

Stratejik Destek: Reddit, Inc. ve bağlı kuruluşlarına; teknik, finansal, idari ve mevzuat uyumu gibi konularda profesyonel danışmanlık sağlanması.

Kaynak: Dünya