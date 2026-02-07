Haftanın ve belki de yılın en çok beklenen açıklamalarından biri Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (TUPRS) cephesinden geldi.

Şirket, güçlü kârlılık yapısını yatırımcılarıyla paylaşma geleneğini sürdürerek 2026 yılı için iki taksitli bir ödeme planı sundu.

TEMETTÜ DAĞITMAMA KARARI ALAN ŞİRKETLER

Hafta boyunca açıklama yapan diğer dört şirket, operasyonel ihtiyaçlar, yatırım planları veya finansal tabloların mevcut durumu nedeniyle bu yılı pas geçme kararı aldı. İşte o şirketler:

Cem Zeytin A.Ş. (CEMZY)



Gıda sektörünün oyuncularından Cem Zeytin, Yönetim Kurulu düzeyinde aldığı kararla bu yıl kâr payı dağıtımı yapmayacağını açıkladı. Şirket, mevcut kaynakların iç bünyede tutulmasını tercih etti.

Euro Yatırım Holding A.Ş. (EUHOL)

Holding kanadında Euro Yatırım, 2025 yılı faaliyet sonuçlarına dayanarak yaptığı değerlendirmede, nakit temettü dağıtılmaması yönünde görüş bildirdi.

Mega Polietilen (MEGAP)

Sanayi sektöründe faaliyet gösteren Mega Polietilen, Genel Kurul onayına sunulan karar neticesinde temettü dağıtmayacağını resmileştirdi. Şirketin büyüme odaklı sermaye koruma stratejisi bu kararda etkili oldu.



İhlas Haber Ajansı (IHAAS)

Medya sektörünün halka açık yüzü İhlas Haber Ajansı, hafta içinde yaptığı bildirimle Yönetim Kurulu'nun "dağıtmama" yönündeki tavsiye kararını yatırımcılarına duyurdu.