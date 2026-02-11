Dün günü 13.797,04 puandan kapatan BIST 100 endeksi, güne 67,68 puan ve yüzde 0,49 azalışla 13.729,36 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 2,19 puan ve yüzde 0,02 kazançla 13.799,23 puana çıktı.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 13.680,91, en yüksek 13.912,94 puanı gördü.

Günün ilk yarısında, sanayi endeksi yüzde 0,43, hizmetler endeksi yüzde 0,04 yükselirken mali endeks yüzde 0,31 ve teknoloji endeksi yüzde 0,43 düştü.

Önceki kapanışa göre, günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 43'ü yükselirken 55'i düştü, 2'si yatay seyretti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, ASELSAN, Türkiye İş Bankası (C), Yapı ve Kredi Bankası ile Akbank oldu.

ALTININ ONS FİYATI 5 BİN 63 DOLAR

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 33,38, bileşik getirisi yüzde 36,17 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1920, sterlin/dolar paritesi 1,3700 ve dolar/yen paritesi 153,2 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 43,6460 liradan, avro 52,0540 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,7 artışla 5 bin 63 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 0,8 yükselişle 69,3 dolardan işlem görüyor.