Akbank, yurtdışında yerleşik kurumsal yatırımcılara yönelik ABD doları cinsinden tahvil ihracı için uluslararası bankaları yetkilendirdi.

Akbank (AKBNK), Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, yurtdışında yerleşik kurumsal yatırımcılara yönelik ABD doları cinsinden tahvil ihracı planladığını duyurdu. Banka, söz konusu ihraç için uluslararası bir bankalar grubunu yetkilendirdiğini bildirdi.

BORSA HAKKINDA YATIRIMCI GÖRÜŞLERİ VE YORUMLARIN YER ALDIĞI FORUM SAYFASINA BURADAN ERİŞEBİLİRSİNİZ.

İhraç, Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmelik’in "İlave Ana Sermaye" başlıklı 7. maddesi kapsamında gerçekleştirilecek. Bu çerçevede çıkarılacak tahvilin, bankanın sermaye yapısını güçlendirmeye yönelik olduğu belirtildi.

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER

Hisse Fiyat Hacim Fark Saat
THYAO 339 20.038.526.751,00 % 2.42 16:56
ISCTR 18.02 18.862.339.756,21 % 5.2 16:56
AKBNK 89.95 16.937.521.909,10 % 7.15 16:56
KCHOL 222.9 13.632.182.335,30 % 7.47 16:56
YKBNK 42.02 11.416.871.278,58 % 5.63 16:56
Tüm Hisseler

YETKİLENDİRİLEN BANKALAR

Akbank'ın tahvil ihracı için yetkilendirdiği bankalar şu şekilde açıklandı;

Citigroup Global Markets Limited
Emirates NBD Capital Limited
First Abu Dhabi Bank PJSC
HSBC Bank plc
J.P. Morgan Securities plc
Merrill Lynch International

enpara
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
PARTNERYükselişe geçen KCHOL için hedef fiyatlar geldi!Yükselişe geçen KCHOL için hedef fiyatlar geldi!
PARTNERBorsada Bayram Havası: 14 Bin Rekoru Gelirken Tavan ve Taban Olan HisselerBorsada Bayram Havası: 14 Bin Rekoru Gelirken Tavan ve Taban Olan Hisseler