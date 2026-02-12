Akbank, yurtdışında yerleşik kurumsal yatırımcılara yönelik ABD doları cinsinden tahvil ihracı için uluslararası bankaları yetkilendirdi.
Akbank (AKBNK), Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, yurtdışında yerleşik kurumsal yatırımcılara yönelik ABD doları cinsinden tahvil ihracı planladığını duyurdu. Banka, söz konusu ihraç için uluslararası bir bankalar grubunu yetkilendirdiğini bildirdi.
BORSA HAKKINDA YATIRIMCI GÖRÜŞLERİ VE YORUMLARIN YER ALDIĞI FORUM SAYFASINA BURADAN ERİŞEBİLİRSİNİZ.
İhraç, Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmelik’in "İlave Ana Sermaye" başlıklı 7. maddesi kapsamında gerçekleştirilecek. Bu çerçevede çıkarılacak tahvilin, bankanın sermaye yapısını güçlendirmeye yönelik olduğu belirtildi.
YETKİLENDİRİLEN BANKALAR
Akbank'ın tahvil ihracı için yetkilendirdiği bankalar şu şekilde açıklandı;
Citigroup Global Markets Limited
Emirates NBD Capital Limited
First Abu Dhabi Bank PJSC
HSBC Bank plc
J.P. Morgan Securities plc
Merrill Lynch International