Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar, döviz kurundaki hareketlilik ve vergi kalemlerindeki değişimler akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkilemeye devam ediyor. Küresel petrol piyasasında son günlerde artan oynaklık ve iç piyasada kur baskısının sürmesi, pompa fiyatlarını yeniden gündemin üst sıralarına taşıdı.

BENZİNİN LİTRE FİYATINA ZAM GELİYOR

Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre benzinin litre fiyatına 1 lira 55 kuruş zam yapılacağı öğrenildi. Artışın tabelalara perşembe gününden itibaren yansıması bekleniyor.

Vatandaşlar ise sabah saatlerinden itibaren"Benzinin litre fiyatı kaç TL oldu?", "Motorin ne kadar?", "LPG fiyatları kaç liraya çıktı?" sorularına yanıt arıyor.

İşte 11 Şubat 2026 itibarıyla benzin, motorin ve LPG fiyatlarında son durum…

11 ŞUBAT 2026 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

Benzin litre fiyatı: 55.47 TL

Motorin litre fiyatı: 57.74 TL

LPG litre fiyatı: 30.29 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

Benzin litre fiyatı: 55.30 TL

Motorin litre fiyatı: 57.57 TL

LPG litre fiyatı: 29.69 TL

ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 56.39 TL

Motorin litre fiyatı: 58.86 TL

LPG litre fiyatı: 30.17 TL

İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 56.68 TL

Motorin litre fiyatı: 59.13 TL

LPG litre fiyatı: 30.09 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL BELİRLENİYOR?

Akaryakıt fiyatları, Brent petrolün varil fiyatı, döviz kuru (özellikle dolar/TL), rafineri maliyetleri ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) vergi oranları üzerinden hesaplanır. Dağıtıcı ve bayi payları ise fiyata son şeklini verir.