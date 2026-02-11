Küresel piyasalarda gözler hem kritik makro verilere hem de artan jeopolitik risklere çevrildi. ABD'de bugün açıklanacak Tarım Dışı İstihdam verisi ve Fed üyelerinden gelen "Enflasyon yüksek kalabilir" mesajları fiyatlamalar üzerinde belirleyici olurken, ABD–İran hattındaki gerilim risk iştahını baskılıyor.

Yurt içinde ise yatırımcılar TCMB'nin Enflasyon Raporu sunumuna odaklanmış durumda. Bilanço sezonunun etkisiyle hisse bazlı ayrışmalar artarken, Borsa İstanbul'da kısa vadede veri akışı ve merkez bankası mesajlarının yön üzerinde belirleyici olması bekleniyor.

11 ŞUBAT 2026 ŞİRKET HABERLERİ

ATATR – Şirket paylarının halka arzı kapsamında talepler 11 – 12 – 13 Şubat’ta toplanacak.

**ARSAN

** – Şirketin %40 ortağı Arsan Hazır Beton Prefabrik’in kullanacağı 23 milyon TL tutarındaki banka kredisine şirket payı oranı kadar kefalet verilmesine karar verildiği açıklandı.

AVOD – Şirket bağlı ortaklığı Hasat BNO’nun İzmir’deki 70.600 m² tarlasının 200 milyon TL’ye satıldığı açıklandı.

**ANGEN

** – Şirketin yatırım teşvik belgesi toplam sabit yatırım tutarının ithal makine ve teçhizat alımı için güncellenerek 247,7 milyon TL’den 332,1 milyon TL’ye çıkarıldığı açıklandı.

**ANSGR

** – Fitch tarafından şirketin kredi notunun teyit edildiği, not görünümünün durağandan pozitife revize edildiği açıklandı.

**AGESA

** – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 500 milyon TL’den 3 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru Bakanlık tarafından da onaylandı.

BRKO – Aygün Toprak tarafından 150.000 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.

BESTE – Şirket payları 11 Şubat’ta Borsa’da işlem görmeye başlayacak.

BINHO – Medyada yer alan şirket ile Türkiye'de yerleşik bir bankanın, ödeme hizmetleri sektöründe faaliyet gösteren bir şirketin paylarının satın alacağına dair bir aksiyon alınmadığı açıklandı.

BURCE – Ümit Gümüş tarafından şirkete 1,5 milyon dolar tutarında kaynak sağlandığı açıklandı.

CRFSA – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 3 milyar TL’den 8 milyar TL’ye yükseltilmesinden vazgeçildiği açıklandı.

DAPGM – EKGYO tarafından düzenlenen İstanbul Eyüpsultan Kemerburgaz 1.Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi ihalesinin 1. oturumuna şirketin katılım sağladığı açıklandı.

EKGYO – Şirket tarafından düzenlenen İstanbul Eyüpsultan Kemerburgaz 1. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi ihalesinin 1. Oturumunun gerçekleştiği açıklandı.

ERCB – Erciyas Holding tarafından şirket hesaplarına 21 milyon TL sermaye avansı girişi gerçekleştiği açıklandı.

FMIZP – Şirketin, 2026 yılında 2025’te kiralanan mevcut hattın kira sözleşmesini sonlandırarak, bunun yerine ana hissedara ait başka bir üretim hattının kiralanmasına karar verdiği, yeni hat için aylık rayiç kira bedelinin 342.000 TL olarak belirlendiği açıklandı.

FRMPL – Şirket tarafından Çerkezköy’deki 20.000 m² büyüklüğündeki fabrika arsasının devir işleminin tamamlandığı, planlanan iki yeni fabrika inşası için hafriyat, temel, prefabrik yapı ve betonarme imalatlarını kapsayan işler adına iki ayrı yüklenici firma ile prensip anlaşmasına varıldığı açıklandı.

IDGYO – Servet Pehlivan tarafından 383.019 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.

KARTN – 1.821 gün vadeli 40 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.

LILAK – Şirketin, 2026 yılı beklentileri aşağıdaki gibi açıklandı.

ŞİRKETLERİN PAY ALIM-SATIM HABERLERİ

**AHGAZ

** – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 875.002 adet pay 875.002 adet pay 25,68 – 26,22 TL fiyat aralığından geri alındı.

CRDFA – Atlas Portföy tarafından 70,05 – 73,55 TL fiyat aralığından 291.305 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %15,02’ye yükseldi.

ESCAR – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 375.000 adet pay 26,82 – 27,52 TL fiyat aralığından geri alındı.

FRIGO – Onur Dural tarafından 8,69 – 8,90 TL fiyat aralığından 3.552.952 adet alış ve 273.433 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %6,40’a yükseldi.

GOKNR – Esterad Bank tarafından 726.290 adet Borsa’da işlem görmeyen payın Abdullah AbdulAz ൴ z Al Sarhan’a Borsa dışından devredildiği açıklandı.

LKMNH – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 20.000 adet pay 17,49 – 17,51 TL fiyat aralığından geri alındı.

MEPET – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 41.074 adet pay 22,02 – 22,94 TL fiyat aralığından geri alındı.

VBTYZ – İpek Canan Başaran tarafından 8.325.000 adet kapalı payların tamamının Birol Başaran'a devredildiği açıklandı.

SERMAYE ARTIRIMLARI

BIGCH – Şirket sermayesi bugün 107 milyon TL’den %400 oranında bedelsiz olarak 428 milyon TL artışla 535 milyon TL’ye yükseltilecek olup, düzeltilmiş pay fiyatı 10,81 TL’ye denk gelmekte.

