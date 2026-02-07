Kalıcı bir yönetim kurulu oluşturulana kadar kulübü sırtlayacak isimler de belli oldu:

• Geçici Başkan: Ertan Zeybek

• Başkan Vekili: Mustafa Kemal Üstüner

Yeni yönetim, kulübü şahıs merkezli bir yapıdan çıkarıp şeffaf ve demokratik bir dernek yapısına kavuşturmayı hedefliyor.

-28 PUANLA HAYATTA KALMA MÜCADELESİ

Kulübün devralındığı saha dışı başarıların aksine, saha içindeki tablo bir hayli karanlık.

Geçtiğimiz sezon Süper Lig’de havlu atan Adana ekibi, FIFA ve TFF’den gelen ağır mali yaptırımlar ve puan silme cezalarıyla boğuşuyor.

Trendyol 1. Lig'in 23. haftası itibarıyla Adana Demirspor, -28 puanla ligin son sırasında yer alıyor.

Geçici yönetimin ilk icraatı, kulübün "kara kutusu" olarak görülen mali tabloları incelemek ve borç yükünü tüm şeffaflığıyla kamuoyuna açıklamak olacak.

MURAT SANCAK DÖNEMİ VE HUKUKİ SÜREÇ

Kulübün devri, eski Başkan Murat Sancak’ın adının karıştığı hukuki süreçlerin gölgesinde gerçekleşti.

9 Aralık’ta bir bahis soruşturması kapsamında tutuklanan Sancak, 29 Ocak’ta "ev hapsi" kararıyla tahliye edilmişti.

Tahliyesinin hemen ardından gelen bu devir kararı, kulübün üzerindeki hukuki ve finansal baskıyı hafifletme hamlesi olarak yorumlanıyor.