Erken seçim istediklerini belirten Özgür Özel, "Bir yandan öyle şeyler duyuyorum ki; 1996'da Niğde Havaalanı'nın temelini atmışlar. O havaalanına o gün bir bekçi alıp koymuşlar. Sene olmuş 2026, havaalanı yok, bekçi de geçen sene EYT'den emekli olmuş. Ya böyle kara mizah olur mu? Bir bekçi, 30 yıl yapılmayan bir havaalanını bekleyip de emekli olur mu? Bizimkiler, siz bir ara o havaalanında temsili bir karşılama yaptınız ama halen daha bunu görüp de Niğde'nin hak ettiği işi yapmadılar" diye konuştu.

"Sandık istiyoruz, erken seçim istiyoruz. Zira bu iktidarın sorun çözme kapasitesi kalmamıştır" diyen Özel, ülkenin yeni bir enerjiye, yeni bir çıkışa ihtiyacı olduğunu ifade etti.

CHP lideri, "100 yıl önce olduğu gibi milleti seven, kuşatan, halktan yana, haktan yana, eşitlikten yana, milletten yana, yoksuldan yana, emekliden ve emekçiden yana bir halkın iktidarına ihtiyacı var. Çare iktidar değişimidir" diye ekledi.

CHP İKTİDARINDA KDV YOK, ÖTV YOK, MAZOT 35 LİRA

CHP Genel Başkanı Özel, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Buradan ilan ediyoruz ki, bu sandık geldiğinde, bu iktidar değiştiğinde, Cumhuriyet Halk Partili bir tarım bakanı olduğunda, çiftçinin dostu bir iktidar kurulduğunda, öncelikle tarımdaki bütün borçların ama Tarım Kredi Kooperatifi'ne, ama devlet bankasına, ama özel bankaya, çiftçilerin borçlarının tamamının faizini bir seferliğine sileceğiz. Ana parayı 5 yıla böleceğiz. Ayrıca, ayrıca sadece faiz silmek değil, çiftçinin kullandığı mazot. Bugün gemilerden adam armatör, 30 tane gemisi var; mazotu ÖTV'siz alıyor, KDV'siz alıyor. Armatörün koca gemilerine bedava, burada benle yaşıt traktör var. Traktöre koymaya gelince ÖTV öde, KDV öde, mazot 60 lira. CHP iktidarında KDV yok, ÖTV yok, bundan sonra mazot 35 lira. Çiftçiye mutlaka destekleme çok önemli. Planlı üretim önemli, fiyat garantili, alım garantili üretim önemli. Devletin kurumlarının planlama yapması, doğru ürüne yönlendirmesi, alım garantisi vermesi önemli. Bunların tamamı sosyal demokrat anlayışla hayata geçirilecek ve sorunları kökünden çözecek uygulamalar. Bunun için kaynak var mı? Var. Örneğin bütçede kanuna göre gayrisafi milli hasılanın yüzde 1'i bu işlere verilmesi lazım. O para 772 milyar lira ama bu sene bütçeye 168 milyar koydular, yani binde 2."

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 1,5 ASGARİ ÜCRET OLACAK

CHP iktidarında en düşük emekli maaşının asgari ücretin 1,5 katı olacağını da anlatan Özel şöyle konuştu:

"TÜİK'i biliyor musunuz? Neyin kısaltması bu TÜİK. 'Tayyip'i Üzmeyen İstatistik Kurumu'. Emekliyi üzüyor. Bu TÜİK ne yaptı biliyor musunuz? Aralık ayında iki şey yaptılar. Bunlar aralıkta zam yapabilecekleri birçok şeye zam yapmayıp ocağı beklediler. TÜİK de fiyat alırken aralıktaki fiyatı görmeyip kasıma yakın bir fiyat söyledi, enflasyon bir anda yüzde 1'lere geriledi. Ne oldu? Ocak ayı enflasyonu TÜİK'e göre bile yüzde 4,8. gerçekte yüzde 6,5-7 çıktı. Ne oldu? Emeklinin cebinden, memurun cebinden yüzde 5'lik farkı çaldılar. Şimdi bakın, aylık enflasyon yüzde 5'e yakın, yüzde 4,8. Türkiye'nin bir aylık enflasyonu dünyadaki 100 ülkenin yıllık enflasyonundan fazla. Aylık enflasyona numara çekerek emekliye ve memura yüzde 12 zam yaptılar; bu yüzde 12'nin yarısını ocak ayında geri aldılar. Bu yüzden Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında önce şunun sözünü veriyoruz. CHP iktidarında en düşük emekli maaşı önce bir asgari ücret, sonra 1,5 asgari ücret olacak. Bunda inanmayacak, şaşacak, şaşıracak, tartışacak bir şey yoktur."