Türkiye, enerji ithalat faturasını düşürme ve yerli kaynakları devreye alma stratejisinde vites yükseltiyor. Bloomberg’in son dakika verilerine göre; Türkiye Cumhuriyeti hükümeti ile İngiliz enerji devi BP Plc, petrol ve doğalgaz arama-üretim faaliyetlerini kapsayan stratejik bir anlaşmaya imza atıyor.

İMZA TÖRENİ PERŞEMBE GÜNÜ

Kulislerden sızan bilgilere göre, taraflar arasındaki müzakereler sonuçlandı. Türkiye’nin enerji arz güvenliğini sağlama ve dışa bağımlılığı azaltma hedefinin bir parçası olan Arama ve Üretim (E&P) anlaşmasının yarın (12 Şubat Perşembe) resmiyete dökülmesi bekleniyor.

ENERJİ İTHALATINA "BP" FRENİ

Türkiye'nin yıllık enerji ithalatının cari açık üzerindeki baskısını kırmak için başlatılan "Milli Enerji ve Maden Politikası" kapsamında atılan bu adım, küresel piyasalarda da yankı uyandırdı. Bloomberg analizinde, bu ortaklığın şu kritik noktalara odaklanacağı belirtiliyor:

Yeni Sahalarda Arama: BP’nin derin deniz ve karmaşık kara sahalarındaki teknolojik üstünlüğünden faydalanılarak yeni rezervlerin keşfedilmesi.

Üretim Artışı: Mevcut potansiyel sahalarda üretim kapasitesinin maksimize edilmesi.

Doğrudan Yatırım: İngiliz devinin Türkiye’nin enerji altyapısına yapacağı sermaye girişi.

PİYASALARIN GÖZÜ YARINKİ DETAYLARDA

Anlaşmanın kapsamının Karadeniz’deki mevcut rezervleri mi yoksa Doğu Akdeniz ve yeni kara sahalarını mı kapsayacağı henüz netleşmedi. Ancak piyasa uzmanları, BP gibi bir devle yapılacak uzun vadeli bir üretimin, Türkiye'nin kredi notu ve yatırım ortamı üzerinde pozitif bir çarpan etkisi yaratacağını öngörüyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’ndan konuya ilişkin resmi açıklamanın, yarın yapılacak imza töreniyle eş zamanlı gelmesi bekleniyor.

Kaynak: Fırat Kozok / Bloomberg