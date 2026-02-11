Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleştirildi. Kabulde, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ile MİT Başkanı İbrahim Kalın da yer aldı.

DEM Parti İmralı heyeti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere Cumhurbaşkanlığı Küllyesi'ne gitmeden önce açıklama gelmişti.

DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, "Önemli bir görüşme olacağını düşünüyoruz. Süreç başladığından beri Cumhurbaşkanı ile zaman zaman bir araya geliyoruz. Sürecin geldiği belli bir aşama var. Artık Meclis komisyonunun raporu yazım aşamasına geçtiği bir dönemde büyük bir beklenti de var. Kamuoyunda sürecin nasıl ilerleyeceğine dair bugün Sayın Cumhurbaşkanı ile yapacağımız görüşmede önemli gündemlerimiz var." dedi.

Buldan, "Görüşme bittikten sonra yazılı bir açıklama yapacağız. Sizleri, kamuoyunu bilgilendireceğiz. Önemli bir görüşme olduğunu söyledik. Hayırlara vesile olsun diyoruz" açıklamasında bulundu.