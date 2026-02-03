Son dönemde adı bahis soruşturmasıyla gündeme gelen eski Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, iş dünyasında çok konuşulacak bir satışa imza attı. 8 Aralık 2025’te tutuklanan ve ardından ev hapsi kararıyla tahliye edilen Sancak, gözbebeği şirketi MT Bilgi Teknolojileri’ni Tayvanlı teknoloji devi Castles Technology’ye sattı.
Sancak’ın yönetim kurulu başkanlığını yaptığı MT Holding bünyesindeki şirket, Türkiye’nin POS çözümleri alanındaki öncü yerel oyuncularından biriydi.
Satışın, Sancak’ın adli kontrol sürecinin devam ettiği bir dönemde gerçekleşmesi dikkat çekti.
TAYVANLI DEVDEN TÜRKİYE ÇIKARTMASI
Tayvan borsasında işlem gören Castles Technology, bu satın almayla Türkiye'yi bölgedeki büyüme üssü yapmayı planlıyor.
Şirketten yapılan açıklamada, operasyonel süreçlerin kesintisiz devam edeceği ve Türkiye’deki müşteri yakınlığının artırılacağı vurgulandı.