Borsa İstanbul'da 2026 yılı, rekorların yanı sıra halka arzlarla da hızlı başladı. Ocak ayında MEYSU Gıda, Z Gayrimenkul Ortaklığı, Formül Plastik, Üçay Mühendislik, Netcard Yazılım ve Akhan Un'un halka arzları tamamlandı.

Geçen hafta halka arzı onaylanan Best Brands Grup Enerji Yatırım A.Ş. hisseleri için ise talep toplama süreci bu hafta gerçekleştirilecek.

HALKA ARZ FİYATI KAÇ TL?

"BESTE" koduyla borsada işlem görecek şirket hisseleri, 5–6 Şubat 2026 tarihlerinde yatırımcılara sunulacak. Halka arzda 1 adet hisse fiyatı 14,70 TL olarak belirlendi. Şirket, 54 milyon 578 bin 570 adet hissenin satışını planlarken, halka arz büyüklüğünün yaklaşık 802 milyon TL olması bekleniyor.

KAÇ LOT DAĞITILACAK?

Global Menkul Değerler liderliğinde gerçekleştirilecek halka arzda herhangi bir yatırımcı grubuna özel pay tahsisi yapılmayacak ve eşit dağıtım yöntemi uygulanacak. Yaklaşık 500 bin talep gelmesi halinde, yatırımcı başına 110 hisse düşmesi öngörülüyor. Bu da 1.617 TL'lik bir yatırıma karşılık geliyor.

HALKA ARZ GELİRİ NEREDE KULLANILACAK?

Halka arz sonrası Best Brands Grup Enerji Yatırım A.Ş.'nin yüzde 29'u borsaya açılmış olacak. 2025’in üçüncü çeyreğinde 100 milyon TL brüt kârlılığa ulaşan şirket, halka arzdan elde edilecek gelirin tamamını yeni yatırımların finansmanında kullanmayı planlıyor.

6 GÜNEŞ ENERJİSİ SANTRALİ

Yenilenebilir enerji alanında faaliyet gösteren İstanbul merkezli şirket, Türkiye'nin 6 bölgesinde güneş enerjisi santralleriyle üretim yapıyor. Mevcut santraller ve kurulu güçleri şöyle:

Bilecik Pazaryeri GES: 10,106 MW

Kayseri Yahyalı GES: 8,8 MW

Isparta Yalvaç GES: 7,218 MW

Erzurum Aziziye GES: 13,39 MW

Bitlis Tatvan GES: 6,146 MW

Erzincan Çalkışla GES: 4,97 MW