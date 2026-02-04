Alınan izinle ilgili değerlendirmelerde bulunan Babacan Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Babacan, bu adımın halka arz sürecindeki ilk ve en kritik eşik olduğunu vurguladı. Babacan, halka arzdan elde edilecek kaynağın kullanım hedeflerini şu şekilde sıraladı:

Yeni yatırımların finansmanı.

Portföyün genişletilmesi.

Şirket değerinin artırılması.

PROJELER VE BÜYÜME HEDEFLERİ

Bugüne kadar 4 binin üzerinde konut teslimi gerçekleştiren holdingin, hali hazırda satış süreci devam eden 7 aktif projesi bulunuyor. Şirketin güncel operasyonel haritasında şu projeler öne çıkıyor:

İstanbul Beylikdüzü Central: İnşaat faaliyetleri hızla devam ediyor.

Beşiktaş Meridian, 5. Levent Lagoon ve Bahçelievler Gardenia: Projelerin devreye alınmasıyla operasyonel kapasitede artış sağlandı.

Halkalı Projesi: Yakın zamanda inşaat sürecinin başlatılması planlanıyor.

KURUMSALLAŞMA VE ŞEFFAFLIK VURGUSU

GYO dönüşümüyle birlikte gayrimenkul faaliyetlerini uluslararası standartlara uyumlu, daha disiplinli ve şeffaf bir yapıya kavuşturmayı hedefleyen Babacan Holding; arazi geliştirme, turizm ve kentsel dönüşüm gibi pek çok alandaki faaliyetlerini bu yeni kurumsal çatı altında güçlendirmeyi planlıyor. 2026 yılı hedefleri arasında satış hacmini iki katına çıkarmak bulunan şirket, yatırımcı güvenini odak noktasına koyan bir yönetim anlayışını benimsiyor.