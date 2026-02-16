Günlük bazda yabancı payı artışında zirveyi ALVES (3.52 bps) alırken, onu MOBTL (1.96 bps) ve MEYSU (1.4 bps) takip etti. Buna karşın, yabancı oranında günlük en sert azalışın yaşandığı hisseler ise BINHO (-6.26 bps), ARFYE (-5.7 bps) ve GZNMI (-5.09 bps) olarak kayıtlara geçti.

10 GÜNDÜR KESİNTİSİZ ALANLAR VE SATANLAR

Yatırımcılar için asıl dikkat çekici veri ise sürekli artış veya azalış trendine giren hisseler oldu. İş Yatırım verilerine göre:

FROTO, GLYHO, HRKET, MAVI ve RYGYO hisselerinde yabancı payı tam 10 gündür kesintisiz bir artış grafiği çiziyor.

Öte yandan; AKSGY, EMKEL, FORTE, GOZDE ve HATSN hisselerinde ise yabancı oranları son 10 gündür sürekli düşüş eğiliminde seyrediyor.

