Uluslararası basında yer alan haberlere göre Getir’in kurucuları, şirketin yeniden yapılanma sürecinde gerçekleştirilen varlık bölünmesi anlaşmasının ihlal edildiğini öne sürerek Mubadala’ya karşı hukuki süreç başlattı. Açılan davada yaklaşık 700 milyon dolarlık tazminat talep edildiği belirtiliyor.

Dava dosyasına göre kurucular, şirketin global operasyonları ile Türkiye merkezli varlıklarının ayrıştırıldığı süreçte yatırımcı tarafın anlaşma şartlarına uymadığını ve kontrol dengesinin tek taraflı değiştirildiğini iddia ediyor.

Yeniden yapılanma süreci gerilimi artırdı

Getir, son iki yılda agresif global genişlemenin ardından ciddi bir küçülme ve yeniden yapılanma sürecine girmişti.

Şirket; ABD, Avrupa ve bazı uluslararası pazarlardan çekilirken, operasyonların önemli kısmı yeniden organize edilmişti.

Bu süreçte:



Uluslararası operasyonların bir kısmı elden çıkarıldı

Türkiye ve çekirdek pazarlar ayrı yapı altında toplandı

Büyük yatırımcıların kontrolü artırıldı

Kurucu ekip ise bu yeniden yapılanma sırasında bazı varlıkların ve yönetim haklarının yatırımcı lehine devredildiğini savunuyor.

Mubadala en büyük yatırımcı konumunda

Abu Dabi devlet fonu Mubadala, Getir’in son finansman turlarında şirkete milyarlarca dolarlık yatırım yaparak en güçlü hissedar konumuna gelmişti. Yeniden yapılanma sürecinde fonun şirket üzerindeki etkisinin daha da arttığı biliniyor.

Taraflar arasındaki hukuki mücadelenin, Getir’in küresel operasyonlarının geleceği ve şirket değerlemesi üzerinde etkili olabileceği değerlendiriliyor.

Teknoloji dünyasında dikkat çeken kurucu–yatırımcı çatışması

Dava, Türkiye çıkışlı en büyük unicorn girişimlerden biri olan Getir’de kurucular ile büyük yatırımcı arasında yaşanan en sert anlaşmazlıklardan biri olarak görülüyor. Sürecin, şirketin nihai sahiplik yapısı ve olası satış/yeniden yapılandırma adımları üzerinde belirleyici olabileceği ifade ediliyor.

Gelişmelerin önümüzdeki dönemde hem girişimcilik ekosistemi hem de uluslararası yatırımcı–kurucu ilişkileri açısından yakından takip edilmesi bekleniyor.