Teknoloji sektörünün köklü isimlerinden Netcad Yazılım, yarın (5 Şubat 2026) itibarıyla Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlıyor.

Halka arz sürecinde yatırımcılardan arz büyüklüğünün tam 5,6 katı talep geldi. Toplamda 994.998 yatırımcının talebi karşılanırken, halka arz son 20 ayın en yüksek katılım rakamlarından birine ulaşarak 1 milyon sınırına dayandı.

Paylar, 46,00 TL baz fiyat ve "NETCD.E" koduyla Ana Pazar'da işlem görecek.

AKHAN UN (AKHAN) İÇİN TARİH 6 ŞUBAT

Tarım ve gıda sektörünün yeni oyuncusu Akhan Un Fabrikası, borsadaki yolculuğuna cuma günü (6 Şubat 2026) başlıyor.

Şirketin halka arzına 959 bin 375 yatırımcı katılım sağladı. Toplam talep miktarı 6,2 milyar TL'ye ulaşırken, genel talep oranı arzın 5,24 katı olarak gerçekleşti. Yurt içi bireysel yatırımcılardan 2,8 kat, kurumsal yatırımcılardan ise 8,9 kat talep gelmesi dikkat çekti.

AKHAN payları, 21,50 TL baz fiyat ve "AKHAN.E" koduyla yatırımcılarla buluşacak.

