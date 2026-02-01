Netcad Yazılım A.Ş., üç gün süren talep toplama sürecini başarıyla tamamladı. İnfo Yatırım Menkul Değerler tarafından açıklanan verilere göre, halka arz kapsamında toplam 40 milyon adet pay yatırımcılara sunuldu. Bu işlemle birlikte şirket sermayesinin yüzde 29,20'si halka açılmış oldu.

Halka arzda yatırımcıların yoğun talebi dikkat çekti. Toplam talep arzın 5,6 katına ulaşırken, özellikle yurt içi bireysel yatırımcı ilgisi öne çıktı. Talebi karşılanan toplam yatırımcı sayısı 994.998 olarak açıklandı.

KİŞİ BAŞINA DÜŞEN LOT VE TUTAR NETLEŞTİ

Halka arzda yurt içi bireysel yatırımcılara kişi başına 24 lot dağıtımı yapıldı. Bu dağıtıma göre yatırımcı başına düşen toplam tutar 1.104 TL olarak hesaplandı.

Halka arz raporu: Borsada şov yaptı! Bir haftada yüzde 60 kazandırdı

HALKA ARZIN BÜYÜKLÜĞÜ VE TALEP DAĞILIMI

Netcad Yazılım'ın halka arz büyüklüğü 1 milyar 840 milyon TL olarak gerçekleşti. Toplam 40 milyon adet payın 12 milyonu sermaye artırımı, 28 milyonu ise ortak satışı yoluyla yatırımcılara sunuldu. Talep tarafında yurt içi kurumsal yatırımcılar 12,1 katla en yüksek talep oranını oluştururken, yurt dışı kurumsal yatırımcıların talep oranı 4,0 kat, yurt içi bireysel yatırımcıların talep oranı ise 2,6 kat oldu.

PAYLAR NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

Netcad Yazılım paylarının Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlayacağı tarih henüz açıklanmadı. İlk işlem gününe ilişkin bilgilendirmenin Kamuyu Aydınlatma Platformu üzerinden yapılması bekleniyor.

BORSA HAKKINDA YATIRIMCI GÖRÜŞLERİ VE YORUMLARIN YER ALDIĞI FORUM SAYFASINA BURADAN ERİŞEBİLİRSİNİZ.

2026 Ocak ayında en çok yükselen 10 hisse belli oldu

HALKA ARZ GELİRİ NASIL DEĞERLENDİRİLECEK?

Şirketin paylaştığı fon kullanım planına göre halka arzdan elde edilecek gelirin büyük bölümü AR-GE yatırımları ve işletme sermayesinde kullanılacak. Gelirin bir kısmı pazarlama faaliyetlerine ayrılırken, kalan bölümün ise şirketin büyümesini destekleyecek fiziki ve teknolojik yatırımlara yönlendirilmesi planlanıyor.