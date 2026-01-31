Ocak ayının en güçlü halka arz performanslarından birine imza atan Üçay Mühendislik (UCAYM), yatırımcısını adeta büyüledi. İşlem görmeye başlamasıyla birlikte 7 gün üst üste tavan fiyat gören hisse, haftalık bazda yüzde 60,70 oranında değer kazandı. 18 TL olan halka arz fiyatını hızla yukarı taşıyan UCAYM, haftayı 35,00 TL seviyesinden kapattı.

ZGYO’DA YÜKSELİŞ SÜRÜYOR, FRMPL VE MEYSU İRTİFA KAYBETTİ

16 Ocak’ta borsaya "merhaba" diyen Z Gayrimenkul (ZGYO), tavan hareketlerini bu hafta da sürdürdü. Haftalık bazda yüzde 31,22 kazanç sağlayan hisse, 9,77 TL olan arz fiyatını 21,56 TL'ye yükselterek istikrarlı yükselişine devam etti.

Buna karşın, haftanın kaybedenleri tarafında Formül Plastik (FRMPL) ve Meysu Gıda (MEYSU) yer aldı. 15 Ocak’ta işleme başlayan FRMPL, 4. işlem gününde tavan bozmasının ardından haftalık bazda yüzde 26,54 değer kaybetti. Hisse, haftayı 39,08 TL’den kapattı. Yabancı yatırımcıların radarına giren Meysu Gıda (MEYSU) ise haftayı yüzde 13,29’luk bir düşüşle 13,38 TL seviyesinde tamamladı.

PİYASANIN GÖZÜ YENİ HİSSELERDE

Ocak ayının son günlerinde talep toplama sürecini başarıyla tamamlayan Netcad Yazılım (NETCD) ve Akhan Un (AKHAN) için heyecan dorukta. Haftanın son 3 işlem gününde yatırımcılardan yoğun ilgi gören bu iki şirketin borsada işlem göreceği tarih, piyasalar tarafından merakla bekleniyor.

