Borsa İstanbul'da Ocak 2026, güçlü alımların öne çıktığı ve endeks genelinde dikkat çekici yükselişlerin yaşandığı bir ay olarak tamamlandı. Ay boyunca yatırımcı iştahının artmasıyla birlikte birçok hissede sert primler görüldü.

BIST 100 endeksi ocak ayının ilk işlem gününe yüzde 0,31 artışla 11.296,52 puandan başlarken, endeks 5 Ocak’ta 11.726,18 puana çıkarak yılın ilk rekorunu kırdı. Yabancı yatırımcının devam eden ilgisiyle endeks, gördüğü en yüksek seviye rekorunu 29 Ocak’ta 13.906,51 puana çıkardı.

BIST 100 OCAK AYINI GÜÇLÜ KAPATTI

Ocak 2026'da Borsa İstanbul'un ana göstergesi BIST 100 endeksi, aylık bazda yüzde 22,88 değer kazanarak pozitif seyrini sürdürdü. Endeksteki bu güçlü performans, bazı hisselerde çok daha yüksek oranlı yükselişleri beraberinde getirdi.

BIST 100 endeksi Ocak ayını yüzde 0,05 yatay-pozitif seyirle 13.838,29 puanla tamamlarken endeks ayın son haftalarında 14 bin puanı zorladı ve ay boyu rekor seviyeleri test etti.

CDS OCAK AYINDA 202,7 PUANA KADAR İNDİ

ABD yönetiminin uyguladığı politikaların piyasalar üzerinde oluşturduğu belirsizlikler sürerken, yurt içinde ekonomi yönetiminin attığı adımların olumlu etkileri piyasalarda hissedilmeye devam ediyor.

Jeopolitik ve ekonomik belirsizliklerin küresel ölçekte sürdüğü bir dönemde, yatırımcıların temkinli davrandığı görülürken, TL varlıklara yönelik ilginin arttığı izlendi. Türkiye'de ekonomi yönetiminin attığı adımlar çerçevesinde dezenflasyon süreci sürerken, bu süreçte zayıflayan dolar küresel ölçekte enflasyonla mücadeleye destek verdi.

Türkiye’nin 5 yıllık kredi risk priminin (CDS) ocak ayında 202,7 puana kadar inmesi, TL varlıklarının yeniden fiyatlanması açısından makroekonomide önemli bir gösterge olarak öne çıktı.

TL varlıklara güvenin artması, enflasyondaki yavaşlama ve buna paralel faizlerdeki düşüş ile birlikte teorik olarak hisse senetleri başta olmak üzere riskli varlıklar lehine bir zemin oluştu.

Yabancı yatırım kuruluşlarının da Türk varlıklarına yönelik olumlu raporları devam ederken, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu "BB-" olarak teyit ederken, kredi notu görünümünü "durağan"dan "pozitif"e çevirdi.

ZİRVEDE SARKY, KLRHO VE SEGMN VAR

Ocak ayında aylık bazda en yüksek getiriyi sağlayan hisseler arasında Sarkuysan Elektrolit Bakır (SARKY), Kiler Holding (KLRHO) ve Seğmen Kardeşler Gıda (SEGMN) ilk üç sırada yer aldı. Bu hisseler, sergiledikleri güçlü fiyat performansıyla yatırımcıların radarına girdi.

SARKY, yüzde 158,57'lik yükselişle listenin zirvesine yerleşti.

KLRHO, yüzde 92,65 primle ikinci sırada konumlandı.

SEGMN ise yüzde 90,11'lik artışla ilk üçü tamamladı.

BORSA HAKKINDA YATIRIMCI GÖRÜŞLERİ VE YORUMLARIN YER ALDIĞI FORUM SAYFASINA BURADAN ERİŞEBİLİRSİNİZ.

OCAK 2026'DA EN ÇOK KAZANDIRAN 10 HİSSE

Ocak ayında aylık bazda öne çıkan diğer hisseler de yüksek oranlı primleriyle dikkat çekti.

Ayın en çok kazandıran hisseleri şöyle sıralandı;

KTLEV: Yüzde 78,17

BSOKE: Yüzde 67,61

MARMR: Yüzde 65,61

ALVES: Yüzde 64,33

PRKAB: Yüzde 62,62

ZERGY: Yüzde 58,66

DITAS: Yüzde 58,27

Sorumluluk Reddi: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Finansal kararlarınız için bağımsız danışmanlık almanız önerilir.