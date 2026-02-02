Akhan halka arzına yatırımcı ilgisi beklentilerin üzerine çıktı. Açıklanan resmi sonuçlara göre halka arza 959.375 kişi katıldı. Toplamda 5,24 kat talep oluşurken, talep tutarı 6,2 milyar TL seviyesine ulaştı.

Halka arz kapsamında toplam 54,7 milyon TL nominal değerli pay dağıtıldı. Dağıtımda yurt içi bireysel yatırımcılar %60, yurt içi kurumsal yatırımcılar ise %40 pay aldı.

BİREYSEL YATIRIMCIYA 34 LOT DÜŞTÜ

Yoğun talep nedeniyle bireysel yatırımcılara sınırlı dağıtım yapıldı. Buna göre bireysel yatırımcı başına ortalama 34 adet pay, tutar olarak ise 737,80 TL’lik dağıtım gerçekleşti.

KURUMSAL TALEP DİKKAT ÇEKTİ

Verilere göre toplam talebin %67,97’si yurt içi kurumsal yatırımcılardan, %32,03’ü ise bireysel yatırımcılardan geldi. Kurumsal yatırımcı tarafındaki güçlü talep, arzın en dikkat çeken başlıkları arasında yer aldı.

Halka arz sonuçlarının ardından gözler, Akhan paylarının borsadaki ilk işlem gününe ve fiyat performansına çevrildi.