Türkiye’nin demografik yapısını korumak ve düşüşe geçen doğurganlık hızını yeniden artırmak amacıyla hazırlanan "Aile Paketi"nin en kritik maddesi netleşti. Mevcut yasada 16 hafta olarak uygulanan ücretli doğum izni süresinin, yeni düzenleme ile 24 haftaya çıkarılması öngörülüyor.

6 Ay Kesintisiz Anne Şefkati

Yeni düzenleme yasalaştığı takdirde, çalışan anneler doğumdan önce ve sonra toplamda 4 ay yerine tam 6 ay boyunca ücretli izinde sayılabilecek. Bu adımın, özellikle bebeklerin anne sütü ile beslenme süresini artırması ve anne-bebek bağını güçlendirmesi hedefleniyor.

Sadece İzin Değil, Esnek Çalışma Modeli De Gündemde

Meclis’e sunulacak paket sadece süre uzatımıyla sınırlı kalmayacak. Kulis bilgilerine göre, teklifte şu maddelerin de yer alması bekleniyor:

Kademeli Dönüş: Doğum izni bitiminde annelerin işe kademeli olarak dönmesini sağlayacak çalışma saatleri.

Uzaktan Çalışma Desteği: Özellikle kamu sektöründe annelere belirli bir süreye kadar evden çalışma imkanının tanınması.

Özel Sektör Teşvikleri: Kadın istihdamını korumak adına, uzun izin kullanan annelerin işverenlerine yönelik vergi ve prim kolaylıkları.

Nüfus Dinamiği İçin Kritik Adım

Hükümet yetkilileri, son yıllarda Türkiye’nin doğurganlık hızının "yenilenme eşiği" olan 2,1’in altına düşmesi üzerine eylem planını hızlandırdı. Hazırlanan teklif, kadının iş hayatındaki yerini korurken aynı zamanda anneliği desteklemeyi amaçlıyor.

Süreç Nasıl İşleyecek?

Önümüzdeki günlerde TBMM Başkanlığına sunulacak olan kanun teklifi, önce ilgili komisyonlarda görüşülecek. Komisyondan geçmesinin ardından Genel Kurul’da oylanacak olan düzenleme, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girecek.