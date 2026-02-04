Ekonomi yönetiminden üretime ve istihdama dev destek! Bir süredir beklenen finansman paketi resmen netleşti. Üreticinin üzerindeki finansman yükünü hafifletmek ve yerli üretimi şahlandırmak amacıyla hazırlanan 100 Milyar TL’lik dev kaynak kullanıma sunuluyor.

ÜRETİCİYE "NEFES" OLACAK DETAYLAR

Sadece rakamın büyüklüğü değil, geri ödeme koşulları da üreticinin yüzünü güldürecek cinsten. İşte paketin öne çıkan kritik detayları:

Toplam Kaynak: Tam 100 Milyar Türk Lirası.

Vade Seçeneği: 60 aya varan (5 yıl) uzun vadeli geri ödeme imkânı.

Kullanım Alanı: Yeni yatırımlar, hammadde alımı ve işletme sermayesi.

HEDEF: Üretim çarklarının hızlanması ve maliyet baskısının azaltılması.

PİYASALARDA "CAN SUYU" ETKİSİ

Uzmanlar, bu hamleyi ekonominin kılcal damarlarına pompalanacak bir "can suyu" olarak nitelendiriyor. Özellikle yüksek işletme maliyetleriyle mücadele eden üreticiler için 5 yıllık vade seçeneği, önlerini görmelerini sağlayacak stratejik bir avantaj sunuyor.

"Bu paketle birlikte üretim kapasitelerinin artırılması ve ihracat odaklı büyümenin ivme kazanması hedefleniyor."