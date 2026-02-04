Daha önce SGK’ya olan borçlarını taksitlendirmek isteyenlerin, borç tutarı 50 bin TL’yi geçtiğinde taşınmaz veya banka teminatı göstermesi gerekiyordu. 4 Şubat 2026 tarihli yeni kararla birlikte bu sınır tam 5 kat artırılarak 250 bin TL’ye yükseltildi.

İşte yeni düzenlemenin esnafa sağladığı kolaylıklar:



Teminat Derdi Bitti: 250 bin TL’ye kadar olan borçlar için artık ev, arsa veya banka teminat mektubu istenmeyecek.

Masraflar Azaldı: Teminat gösterme sürecinde ödenen ekspertiz ücretleri, noter masrafları ve banka komisyonları vatandaşın cebinde kalacak.

Hızlı Onay: Teminat inceleme süreçleri ortadan kalktığı için taksitlendirme başvuruları çok daha hızlı sonuçlanacak.

BORCU 250 BİN TL'DEN FAZLA OLANLAR NE YAPACAK?

Düzenleme sadece küçük borçluları değil, orta ölçekli borcu olanları da rahatlatıyor. Eğer toplam prim borcunuz 250 bin TL'yi aşıyorsa, sadece bu tutarı aşan kısım kadar teminat göstermeniz yeterli olacak.

Örnek: 300 bin TL borcu olan bir esnaf, eskiden borcun tamamı için zorlanırken; şimdi sadece 50 bin TL’lik kısım için teminat sunarak 36 aya varan taksit imkanından yararlanabilecek.

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

SGK’nın bu tarihi kolaylığından yararlanmak isteyenlerin bağlı bulundukları Sosyal Güvenlik Merkezlerine müracaat etmeleri veya e-SGK (e-Devlet) üzerinden başvuru ekranlarını takip etmeleri gerekiyor.