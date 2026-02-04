Kripto para piyasalarının amiral gemisi Bitcoin, rekor seviyeleri test ettiği güçlü yükseliş döneminin ardından sert bir düzeltme dalgasıyla karşı karşıya kaldı. Şubat ayı başında 72 bin 800 dolar seviyesine kadar gerileyen Bitcoin, kaldıraçlı pozisyonların tasfiye edilmesi ve kurumsal fon çıkışlarının hız kazanmasıyla, Kasım 2024'ten bu yana en düşük seviyelerini gördü.

24 SAATTE 730 MİLYON DOLAR SİLİNDİ

Piyasalarda yaşanan son satış dalgası, riskli pozisyon alan yatırımcılar için ağır sonuçlar doğurdu. Sektör verilerine göre, son 24 saat içinde yaklaşık 170 bin kaldıraçlı yatırımcının pozisyonu kapatıldı. Bu süreçte 730 milyon dolardan fazla varlık piyasadan silindi.

Bitcoin, son işlemlerde ise yüzde 3'lük kayıpla 76 bin 400 dolar seviyelerinden alıcı bulmaya çalışıyor.

KURUMSAL FONLARDAN SERT ÇIKIŞ

Küresel kripto fonlarında da olumsuz görünüm dikkat çekiyor. Geçen hafta, ABD merkezli ürünlerin öncülüğünde 1,7 milyar dolarlık net nakit çıkışı yaşandı. Yönetilen toplam varlık değeri ise Ekim 2025'teki zirvesinden bu yana 73 milyar dolar azaldı.

"KALICI HASAR" UYARISI

Ünlü yatırımcı Michael Burry, Bitcoin'de yaşanan yüzde 40'lık değer kaybının daha da derinleşebileceğini belirterek, bu sürecin son bir yılda agresif biçimde birikim yapan şirketler için kalıcı zararlar doğurabileceği uyarısında bulundu.

Bitwise CIO'su Matt Hougan ise Bitcoin'in aylar süren bir ayı piyasasında olduğunu belirterek, güçlü kurumsal benimseme ve artan düzenleyici netliğin yatırımcıları rehavete sürüklediğini savundu.

YATIRIMCILAR RİSK AYARINI DEĞİŞTİRİYOR

Uzmanlar, son satış dalgasının piyasalardaki kırılganlığı daha görünür hale getirdiğine dikkat çekiyor. Kaiko Kıdemli Araştırma Analisti Adam McCarthy, "Son aylarda yatırımcılar risk çerçevelerini yeniden değerlendirmek zorunda kaldı. Bu da doğal olarak geri adım atılmasına yol açıyor" değerlendirmesinde bulundu.

Bitfinex analistleri ise özellikle hafta sonlarında işlem hacimlerinin düşmesinin, fiyatlardaki geri çekilmeyi hızlandıran önemli bir faktör olduğuna işaret etti.

MAKRO RİSKLER ÖNE ÇIKIYOR

Makroekonomik belirsizliklere dikkat çeken Charles Schwab Research Center'dan Jim Ferraioli, "Bu seviyelerde piyasalar için en büyük risk; işsizlikte ani bir sıçrama ya da yapay zeka ticaretinde yaşanabilecek bir bozulma gibi dış faktörler" ifadelerini kullandı.