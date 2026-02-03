Four Pillars araştırmacıları, ilginç bir paradoksa işaret ediyor: Altın, tokenizasyon ve DeFi entegrasyonu ile Bitcoin’in teknolojik avantajlarını emmeye başlarken; Bitcoin de makroekonomik dalgalanmalardan altının dezavantajlarını devralıyor.

Tiger Research’ten Ryan Yoon ise Bitcoin’in gerçek bir değer saklama aracı olabilmesi için, yaklaşmakta olan "güçlü dolar" rejimine karşı yeni bir kurumsal veya devlet düzeyinde (El Salvador örneği gibi) kabule ihtiyaç duyduğunu vurguluyor.

UMUT IŞIĞI: KALDIRAÇ TEMİZLİĞİ

Glassnode verileri, dolaşımdaki arzın yüzde 22’sinin zararda olduğunu gösterse de analistler bu durumun bir "umut ışığı" barındırdığı görüşünde.

Piyasadaki panik havası dağılırken yüksek kaldıraçlı pozisyonların tasfiye edilmesi, piyasanın daha sağlıklı bir zemine oturmasını sağlayabilir. Yatırımcıların gözü şimdi ABD’deki kripto yasa tasarısı ve spot ETF akışlarının yeniden canlanıp canlanmayacağında.

KRİPTO DÜNYASINDA EL SALVADOR ÖRNEĞİ NEDİR?

El Salvador örneği, kripto para dünyasında bir dönüm noktası olarak kabul edilir. Bu durum, bir devletin Bitcoin'i sadece bir yatırım aracı olarak değil, doğrudan resmi para birimi olarak ilan etmesi sürecini ifade eder.

7 Eylül 2021 tarihinde El Salvador, Devlet Başkanı Nayib Bukele öncülüğünde Bitcoin'i yasal ödeme aracı olarak kabul eden dünyadaki ilk ülke oldu. Bu, ülkedeki tüm işletmelerin teknik altyapıları uygun olduğu sürece Bitcoin ile ödeme kabul etmek zorunda olduğu anlamına geliyordu.

El Salvador sadece Bitcoin kullanmakla kalmayıp onu üretmeyi de (madencilik) hedefledi. Conchagua Yanardağı'nın dibinde, jeotermal enerjiyle çalışan ve vergiden muaf bir "Bitcoin City" kurma projesi açıklandı. Bitcoin madenciliği için gereken yüksek enerji, yanardağlardan elde edilen temiz enerjiyle karşılanmaya başlandı.

KRİPTO DÜNYASI İÇİN NEDEN ÖNEMLİ?

El Salvador bir "laboratuvar" görevi görüyor. Eğer bu deney başarılı olursa, benzer ekonomik yapıya sahip diğer gelişmekte olan ülkelerin (örneğin Arjantin veya bazı Afrika ülkeleri) de Bitcoin'i rezerv para birimi veya yasal ödeme aracı olarak benimsemesi için bir yol haritası oluşturmuş olacak.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.