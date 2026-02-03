Kripto para piyasalarında volatilite yerini gergin bir bekleyişe bıraktı.

Hafta sonu 85.000 dolar seviyelerinden 75.000 doların altına kadar sarkan Bitcoin (BTC), kaybettiği mevzileri geri kazanmaya çalışırken karşısında güçlenen bir ABD doları buldu.

Altın düşüşü durdurdu gözler Bitcoin’de: Likidasyon fırtınası esiyor!

DXY’DEN 9 AYIN EN GÜÇLÜ ATAĞI

TradingView verileri, doların başlıca para birimleri karşısındaki gücünü ölçen DXY endeksinin son iki günde yüzde 1,5 artarak 97,60 seviyesine ulaştığını gösteriyor.

Bu hareket, son 9 ayın en iyi iki günlük performansı olarak kayıtlara geçerken, Bitcoin gibi dolar cinsinden fiyatlanan riskli varlıklar için "satış" sinyali olarak yorumlanıyor.

"KEVİN WARSH" ETKİSİ: PİYASALAR ŞAHİN BİR FED Mİ BEKLİYOR?

Doların yeniden canlanmasının arkasında yatan temel neden, ABD Başkanı Donald Trump’ın Fed Başkanlığı için aday gösterdiği Kevin Warsh. 2006-2011 yılları arasındaki görev süresinde "politika şahini" imajıyla tanınan Warsh’ın, faiz indirimleri konusunda piyasanın beklediğinden daha yavaş davranabileceği endişesi, tahvil getirilerini ve doları yukarı taşıyor.

• Piyasa Stratejisti Matthew Ryan: "Warsh’ın geçmişteki şahin duruşu, agresif faiz indirimi savunma olasılığının düşük olduğunu gösteriyor. Bu da doların elini güçlendiriyor."

• ING Analistleri: "Geçtiğimiz haftaki değer kaybı eğilimi, Kevin Warsh isminin netleşmesiyle birlikte çözülmeye başladı. Dolar şu an çok daha sağlıklı görünüyor."

İSTİHDAM VERİSİ VE "HÜKÜMET KAPANMASI" BİLMECESİ

Piyasaların yönünü belirleyecek olan ABD tarım dışı istihdam raporu, federal hükümetin kısmi kapanması nedeniyle 6 Şubat’taki takviminden saptı.

Analistler, ertelenen raporda 80 bin istihdam ve yüzde 4,4 işsizlik oranı gelmesi durumunda, doların toparlanmasının ivme kazanacağını ve Bitcoin üzerindeki baskının artacağını öngörüyor.