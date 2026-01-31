Yeni günün ilk saatlerinde dolar/TL kuru alışta 43,4781 TL, satışta ise 43,4999 TL seviyelerinden işlem görüyor. Euro ise aynı dakikalarda 51,5638 TL seviyelerinde seyrederek piyasadaki yerini koruyor.

MERKEZ BANKASI VE KÜRESEL PARİTELER

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bir önceki günün efektif kurunu alışta 43,3414 TL, satışta ise 43,4195 TL olarak açıklamıştı. Uluslararası piyasalardaki çapraz kurlarda da hareketlilik gözlenirken; euro/dolar paritesi 1,1921, sterlin/dolar paritesi 1,1851 ve dolar/yen paritesi 154,7800 düzeyinde dengelendi.

Ekonomi dünyasında gözler, gün içerisinde yaşanacak olası değişimlere ve dış piyasalardan gelecek verilere çevrilmiş durumda.