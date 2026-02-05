Hisse başına 46,00 TL fiyatla halka arz edilen NETCD, ilk işlem gününe yüzde 10 prim yaparak 50,60 TL tavan fiyatından başlangıç yaptı.

Yatırımcı iştahının bir göstergesi olarak, tavanda bekleyen alıcı emrinin 41,4 milyon lot seviyesine ulaşması dikkat çekti.

HALKA ARZ BOYUTU: 1,84 MİLYAR TL

Sermaye Piyasası Kurulu'ndan (SPK) onay alan ve 1,84 milyar TL büyüklüğe ulaşan arzda, toplam 40 milyon lot piyasaya sunuldu.

Şirketin halka arz modeli hem şirkete hem de ortaklara kaynak sağlayan "karma yapı" ile şekillendi:

• Sermaye Artırımı: 12 milyon lotluk satıştan gelen gelir doğrudan şirket kasasına girerek büyüme projelerinde kullanılacak.

• Ortak Satışı: 28 milyon lotluk kısım ise mevcut ortaklar Eurocad S.a.r.l. ve Evon Yapı’ya ait payların devriyle gerçekleşti.

SERMAYE YAPISI GÜÇLENDİ

Bu başarılı halka arz süreciyle birlikte Netcad Yazılım’ın sermayesi 125 milyon TL’den 137 milyon TL’ye yükselmiş oldu.

Şirket, borsaya attığı bu ilk adımla teknoloji sektöründeki pazar payını konsolide etmeyi ve yeni yatırımlara kaynak aktarmayı hedefliyor.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.