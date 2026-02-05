Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 5 Şubat 2026 Perşembe gününü yüzde 2,17 düşüşle 13.589,14 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en düşük 13.589,14, en yüksek 13.977,85 puan seviyelerini gördü. Toplam işlem hacmi ise 191 milyar 586 milyon TL olarak gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 2,42, holding endeksi yüzde 2,35 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,24 ile finansal kiralama faktoring, en çok kaybettiren yüzde 3,68 ile madencilik oldu.

KÜRESEL PİYASALARDA NEGATİF SEYİR

Küresel piyasalar, teknoloji hisselerindeki yüksek değerleme endişeleri ve yazılım sektöründe satışların derinleşmesiyle negatif seyrederken yurt içinde BIST 100 endeksi de günü genele yayılan satışlarla satıcılı bir seyirden tamamladı.

REZERVLERDE YENİ REKOR

Makroekonomik tarafta ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) toplam rezervleri, 30 Ocak haftasında 218 milyar 158 milyon dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı ve rekor serisini üçüncü haftaya taşıdı.

YARIN İZLENECEK VERİLER

Analistler, yarın yurt içinde hazine nakit dengesinin, yurt dışında ise Almanya'da sanayi üretimi, dış ticaret dengesi ve ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.400 ve 13.300 puanın destek, 13.700 ve 13.800 puanın ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.