Yeni öneriyle birlikte, daha önce uygulanan kâr dağıtım oranında değişikliğe gidildi:

• Eski Politika: Bağımsız denetimden geçmiş net kârın en az yüzde 80’inin dağıtılması hedefleniyordu.

• Yeni Politika (Öneri): İstisnai ve tek seferlik kalemler hariç tutularak hesaplanan net kârın en az yüzde 60’ının nakit kâr payı olarak dağıtılması hedeflenecek.

NEDEN DEĞİŞİKLİK YAPILDI?

Şirket tarafından yapılan açıklamada, bu güncellemenin temel nedeninin Enflasyon Muhasebesi uygulamaları olduğu belirtildi.

Enflasyon muhasebesinin ertelenmesi sonucu "baz alınan net kâr" rakamında meydana gelen teknik artışın dengelenmesi ve kâr dağıtımının sürdürülebilir bir zemine oturtulması amaçlanıyor.

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Yönetim Kurulu tarafından önerilen bu köklü değişiklik, yapılacak ilk Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin oylamasına sunulacak.

Onaylanması halinde şirket, gelecekteki temettü ödemelerini bu yeni barem üzerinden gerçekleştirecek.