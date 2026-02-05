BDDK verilerine göre bankacılık sistemindeki kur korumalı TL mevduat ve katılma hesaplarının toplam büyüklüğü 2,91 milyar TL seviyesine kadar geriledi. Bu düşüşün hızı, geçmiş dönem verileriyle kıyaslandığında daha net görülüyor:

• Yılbaşında: 6,5 milyar TL olan toplam bakiye,

• Önceki haftada: 3,1 milyar TL seviyesindeydi.

Sadece bir haftalık süreçte yaşanan yaklaşık 200 milyon TL'lik azalış, yatırımcıların Türk Lirası vadeli mevduatlara veya diğer yatırım araçlarına yöneliminin sürdüğüne işaret ediyor.

BAKAN ŞİMŞEK: "ÇIKIŞ SÜRECİ KESİNTİSİZ SÜRÜYOR"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ekonomi programının temel hedeflerinden biri olan KKM’den çıkışın kararlılıkla devam ettiğini daha önce vurgulamıştı.

Veriler, Bakan Şimşek’in işaret ettiği "piyasa bozucu etkisi olmayan kademeli tasfiye" sürecinin planlandığı gibi işlediğini gösteriyor.

PİYASALAR İÇİN NE ANLAMA GELİYOR?

Ekonomi uzmanları, KKM hesaplarındaki bu dramatik düşüşü, finansal istikrarın güçlenmesi ve para politikasının sadeleşmesi açısından kritik bir eşik olarak değerlendiriyor.

Rezervlerin üzerindeki yükün hafiflemesiyle birlikte, piyasalarda Türk Lirası varlıklara olan güvenin perçinlenmesi bekleniyor.