Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) düşen bilgilere göre Işıklar Holding, aktifinde bulunan 18 milyon adet CEMAS payını, dünkü işlemlerde yine grup bünyesinde yer alan BND Elektrik Üretim A.Ş.'ye sattı.

İşlemin Öne Çıkan Detayları:

• Birim Fiyat: 5,70 TL

• Toplam Bedel: 102.600.000 TL

• Satış Yöntemi: Toptan Alış ve Satış İşlemleri kapsamında, yönetim değişikliğine yol açmayan "grup içi transfer" modeli.

DÜŞÜŞ TRENDİNDEN ZİRVEYE DÖNÜŞ

Uzun süredir negatif seyreden CEMAS, bu hamleyle birlikte yıllık kayıplarını tamamen silmekle kalmadı, yatırımcısına getiri sundu.

Hisseler yıllık kayıplarını silerek yüzde 97 oranında değer artışı gördü. CEMAS paylarında aylık değer artışı yüzde 38’i, haftalıkta ise yüzde 16’yı buldu.

Piyasa uzmanları, bu tarz grup içi transferlerin genellikle bilanço optimizasyonu veya grup içi likidite yönetimi olarak algılandığını belirtiyor.

18 milyon lotun blok halinde kurumsal bir yapıya (BND Elektrik) geçmesi, hisse üzerindeki satış baskısının azaldığı şeklinde yorumlanarak alımları tetikledi.

