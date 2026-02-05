Yatırımcıların riskten kaçınma eğiliminin güçlenmesiyle birlikte bitcoin, bu sabah son 16 ayın en düşük seviyesine gerileyerek 70 bin doların altını gördü. Bitcoin, düne göre yaklaşık yüzde 5 değer kaybıyla 69.615 dolar seviyesinden işlem görüyor. Aynı dönemde ethereum ve solana fiyatlarında da düşüş yaşandı.

Bitcoin, 70 bin dolar seviyesini en son 6 Kasım'da, Donald Trump'ın seçimi kazandığı gün test etmişti. Trump'ın kripto varlıkları destekleyen söylemleri sonrası yükselişe geçen bitcoin, Ekim 2025'te 126 bin dolara kadar çıkmıştı.

Bitcoin fiyatı yıl başından bu yana yaklaşık yüzde 20, son 1 yılda ise yüzde 30 değer kaybetti.

"PİYASADA AŞIRI KORKU VAR"

Kripto piyasa yapıcısı Efficient Frontier'da İş Geliştirme Başkanı Andrew Tu, piyasa görünümüne ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

"Kripto duyarlılığı şu anda aşırı korku içinde, çünkü piyasa geçen hafta boyunca çöktü. Bitcoin için 72.000 dolar seviyesi tutmazsa, 68.000 doları görmemiz ve başlangıç rallisinin ardından 2024'ün dip seviyelerine geri dönmemiz oldukça olası."

65 BİN DOLAR SENARYOSU FİYATLANIYOR!

Bitcoin, Trump’ın seçimi kazanmasından bu yana görülen en düşük seviyelere gerilerken, tahmin piyasalarına göre düşüşün sürme ihtimali artıyor.

Bloomberg News'un haberine göre, tahmin platformu Polymarket'te Bitcoin'in bu yıl 65.000 dolara düşme olasılığı yüzde 82 olarak fiyatlanıyor.

Bitcoin'in yılı 55.000 doların altında kapatma ihtimali yaklaşık yüzde 60'a yükselirken, 100.000 dolara geri dönmesini sağlayacak bir toparlanma olasılığı ise yıl başındaki yüzde 80'den yüzde 54'e geriledi.

"GÜVENLİ LİMAN GİBİ DAVRANAMIYOR"

Marex’ten Ilan Solot, bitcoinin son dönemde güvenli liman gibi hareket edememesine dikkat çekerek, "Temelde şu anda piyasalardaki düşüş hissiyatını yansıtıyor" ifadelerini kullandı.

"BU DÜŞÜŞ ÇOK DAHA ACI VERİCİ"

Pantera Capital Kurucusu Dan Morehead ise kaldıraçlı işlemlerin etkisine vurgu yaparak, "Bu tür düşüşler, kaldıraç kullanan yatırımcılar için genellikle çok acımasızdır. 10 Ekim'de yok edilen para miktarı, Kasım 2022'deki önceki düşüşten çok daha büyük. Bu ciddi bir acı yaratıyor ve bu yatırımcıların çoğu piyasaya geri dönmüyor. Bu da zaman alıyor" dedi.