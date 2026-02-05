Bitcoin, en son Donald Trump’ın seçim zaferini ilan ettiği 6 Kasım 2024 tarihinde bu seviyelerde işlem görmüştü.

14 Ağustos 2025’te 124.457 dolar ile zirveyi gören kripto kralı, o tarihten bu yana sert bir düşüş trendine girdi.

Yıl başından bu yana yüzde 19, son bir yılda ise yüzde 30 değer kaybeden Bitcoin, şu sıralar 70.700 dolar sularında tutunmaya çalışıyor.

ALTCOİNLER DE NASİBİNİ ALDI

Piyasadaki satış baskısı sadece Bitcoin ile sınırlı kalmadı:

• Ethereum: yüzde 1,2 kayıpla 2.100 dolara çekildi.

• Solana: Kritik eşik olan 90 dolar seviyesine kadar geriledi.

TAHMİN PİYASALARI KARAMSAR: 65 BİN DOLAR KAPIDA MI?

Polymarket gibi tahmin platformlarında karamsarlık hakim. Verilere göre:

• Bitcoin’in bu yıl 65.000 dolara düşme ihtimali yüzde 82 olarak fiyatlanıyor.

• Yılı 55.000 doların altında kapatma olasılığı ise yüzde 60’a yükselmiş durumda.

• Yıl başında yüzde 80 olan "yeniden 100 bin dolar" beklentisi ise yüzde 54’e kadar geriledi.

UZMANLAR NE DİYOR? "AŞIRI KORKU" DEVREDE

Efficient Frontier’dan Andrew Tu, piyasadaki duyarlılığın "aşırı korku" bölgesinde olduğunu belirterek, "72.000 dolar barajı aşılmazsa 68.000 dolar ve ardından 2024’ün dip seviyeleri kaçınılmaz olabilir" uyarısında bulundu.

Pantera Capital Kurucusu Dan Morehead ise piyasadaki yıkımın boyutuna dikkat çekti: "10 Ekim'de silinen sermaye miktarı, 2022'deki çöküşten bile daha büyüktü. Bu durum yatırımcılarda çok büyük bir 'acı' bıraktı ve piyasaya geri dönüşler zaman alacak."

