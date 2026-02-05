Küresel piyasalar 2026'nın ilk çeyreğinde adeta bir "korku tüneli"ne girerken, dev banka Bank of America (BofA) yayınladığı son raporla yatırımcıların uykusunu kaçırdı. Altın ve Bitcoin arasındaki korelasyonun zirve yaptığı bu dönemde, bankanın analistleri "güvenli liman" tanımını yeniden yaparken çok sert bir uyarıda bulundu: "Belirlenen desteklerin altı, portföyler için tam anlamıyla intihar olur!"

Bitcoin 70 bin dolar sınırında can çekişirken BofA stratejistleri, dijital varlığın kaderini belirleyecek rakamı telaffuz etti. Raporda, BTC’nin 2025'teki boğa döngüsünden kalan en kritik kaleyi koruması gerektiği vurgulandı.

BofA Uyarısı: "Eğer Bitcoin haftalık kapanışta 65.000 dolar bandının altına sarkarsa, 4 yıllık döngü tamamen çöker. Bu seviyenin altı, kurumsal yatırımcı için 'kaçış' sinyalidir ve fiyatı hızla 50.000 dolara süpürebilir."

ALTIN İÇİN "KIRMIZI ÇİZGİ": 4.500 DOLAR!

Ons altının 5.000 doları zorladığı ancak bugünlerde geri çekildiği piyasada BofA, sarı metal için de "geri dönüşü olmayan yol" haritasını çizdi. ABD borç sarmalı ve bütçe açıkları nedeniyle altını tek koruma aracı olarak gören banka, teknik bir kırılmaya dikkat çekti.

Altında Kritik Eşik: BofA’ya göre ons altın için 4.500 dolar seviyesi artık bir psikolojik sınır değil, hayatta kalma sınırı.

"4.500 doların altına kalıcı bir iniş, merkez bankalarının alım iştahının kesildiğini gösterir. Bu rakamın altında pozisyon tutmak, rüzgara karşı yürümekle eşdeğerdir."



"NAKİT KRAL OLABİLİR!"

Bankanın analizinde, özellikle ABD Federal Rezerv (Fed) politikalarındaki belirsizlik sürerken, bu iki varlığın belirtilen seviyelerin altına inmesi durumunda piyasada devasa bir likidite krizinin başlayabileceği hatırlatıldı. Analistler, "Bu rakamlar piyasanın son savunma hattı; bu hat yarılırsa nakit tek kral kalır," diyerek yatırımcıyı temkinli olmaya çağırdı.

Editörün Notu: Piyasa bugün 5 Şubat 2026 itibarıyla BTC'de 69.000, Altında ise 4.900 dolar seviyelerini test ediyor. BofA'nın "intihar" olarak nitelendirdiği seviyelere sadece birer adım uzaklıktayız!

Yatırım tavsiyesi değildir.